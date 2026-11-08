花蓮游淑貞設競總 韓國瑜、鄭麗文站台

花蓮縣長選舉泛藍三腳督，國民黨提名的游淑貞昨成立競選總部，立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文站台力挺；張峻昨成立新城鄉後援會，衛生局前局長朱家祥到場支持；魏嘉賢近日提公園政見，主張將花蓮市長任內推動特色公園的經驗擴展至全縣十三鄉鎮市。

游淑貞昨成立競總，現任縣長徐榛蔚、立委傅崐萁站台，訴求縣政一棒接一棒；鄭麗文稱選情緊繃，是藍綠對決，呼籲支持國民黨唯一品牌、正字標記的游淑貞。韓國瑜送上「心如蓮花、愛在花蓮」八字給游淑貞，祝願高票當選。

張峻昨成立新城鄉後援會，日前因拒為游淑貞動員遭拔官的朱家祥到場支持。朱家祥說，站出來是為花蓮未來，提出「接納不同聲音、尊重專業、跨部會協調及把鄉親當主人」等四項縣長應有的標準。

游淑貞競總成立大會，周邊多條道路封路。「選舉不能只顧造勢，犧牲考生應試權益」魏嘉賢說，選舉應建立在民眾自發支持與認同，不是透過組織動員追求大場面。