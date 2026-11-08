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挺洋流店家遭包圍？蔣萬安：不會出征不同立場的人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

首都市長之戰激烈，台北市長蔣萬安前天到遼寧夜市掃街，挺洋流店家「又一村」指控遭藍營包圍，綠營猛轟蔣竟「實體出征」挺洋流民眾。蔣萬安回應「大家認識我這麼久，我不是一個會去出征不同立場的人。」許多支持者也出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約四十秒，何來出征？

店家不滿，蔣萬安進去致意時，有大批人馬在店門口，多次高喊支持蔣萬安，且日前發生有人在店內撕毀文宣，來就來造勢，很難沒有聯想。綠營支持者也發文砲轟指出，蔣萬安帶頭包圍、出征店家。

不過，當時許多蔣萬安支持者在場錄影，影片顯示，蔣萬安進去店內，還拱手、彎腰入內，接著才出來繼續掃街，全程保持微笑，在場支持者直呼「這樣叫出征嗎？」好險有影片，不然又要被黑了。

蔣萬安說，從第一次選舉開始，從不會鼓勵支持者去出征，當然在掃街的過程，也不希望造成任何店家的壓力，但如果過程中造成店家經營生意上的困擾，「我們也很不好意思，但是如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大」。

蔣萬安表示，大家幫忙喊口號加油、凍蒜，他們在每一個店家門口，也都是這樣熱情喊支持，所以他到東區商圈時，也碰到不同政治立場、不同支持者，也都非常友善的互動，彼此微笑、握手致意，這就是民主可貴的地方。

民進黨台北市長候選人沈伯洋強調，希望支持者互相尊重，讓店家還有在裡面的人感受到恐懼，絕不是一件正常的事情，如果對他市政有什麼意見，先前也有辦肥皂箱可以直接來跟他本人說，支持者出現這樣的行動讓人感到害怕，認為是不行。

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