聽新聞
0:00 / 0:00

民團提基隆4願景 謝國樑、童子瑋簽署

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（左）昨成立安樂區後援會，宣示基隆捷運第二階段方案，侯友宜到場力挺。圖／謝國樑競辦提供
基隆市長謝國樑（左）昨成立安樂區後援會，宣示基隆捷運第二階段方案，侯友宜到場力挺。圖／謝國樑競辦提供

基隆十六個公民團體共同提出「四大願景、十二項政策訴求」，邀請市長候選人回應簽署，強調選舉不只是選出誰來執政，更要讓市民有機會檢驗候選人的政策承諾。民進黨童子瑋、市長謝國樑昨都簽署遞交承諾書。

童子瑋昨一早與市議員吳驊珈到安樂市場拜票，有民眾拿畢業紀念冊請他簽名留念，還有一對夫妻送一錠銀元寶，祝他「一定贏」，凍蒜聲不斷。童子瑋說，民眾愈來愈熱情，代表改變基隆的責任重大。

民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）昨天遞交簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書。圖／童子瑋競辦提供
民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）昨天遞交簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋隨後親自到民團遞交承諾書，他說訴求和自己長期關注的市政方向有許多相近之處，部分內容與他提出政見相互呼應，從教育議題到族群關懷都非常支持。市政府應該建立更制度化的公民參與機制，將建立公民團體與市政府定期協力治理的平台，由市府層級主管主持會議，針對重要公共議題交流。

謝國樑昨也簽署承諾書，他說第一時間請各權責局處逐項檢視訴求內容，並從政策方向、現行執行情形、法令規範、財政資源及實際可行性等面向評估。他認同公民參與對城市治理的重要性，肯定各團體透過跨領域對話，共同思考基隆未來的發展方向。

謝國樑昨成立安樂區後援會並遊行，宣示基隆捷運第二階段路線方案以「台鐵不退場、捷運進安樂」為政策方向，新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫到場支持，指基隆捷運正是串聯北台灣軌道運輸路網的重要一環，透過跨縣市合作與交通整合，才能讓基北北桃共同生活圈的發展更加完善。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 謝國樑 童子瑋 基隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍批「割稻尾」童子瑋駁有頭無尾

基隆青年3+1 為青年想好下一步

並列小英、柯P 柯志恩新競選MV單日點閱破百萬

藍白竹北同台掀波瀾！陳見賢公開挺邱臣遠恐踩黨紀紅線？邱臣遠回應了

相關新聞

南寮子弟拚進議會！曾國維造勢湧1500人 柯建銘、李妍慧力挺

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場，立委柯建銘、陳培瑜、僑委會代理委員長李妍慧等接力助講。莊競程提出捷運納入南寮、4年內動工等政見，曾國維則訴求在地服務，爭取鄉親支持。

觀察站／南投縣長選戰 藍綠陸空對決

南投縣長選戰倒數，藍綠上演陸戰、空戰對決。爭取連任的國民黨縣長許淑華憑藉施政成績與地方組織，強打「十三加一」陸戰；民進黨候選人温世政則借重賴清德總統助選，結合中央資源與政策議題打空戰。地方組織與中央聲量誰能轉化為選票，成勝負關鍵。

桃園藍綠攻防 張善政市場拜票 黃世杰主打交通

距投票日剩廿天，爭取連任的國民黨桃園市長張善政昨早到新屋公有市場拜票，並連跑多個競總後援會行程，藍委涂權吉觀察民眾有熱情，但最後關頭仍要持續曝光，希望支持者的票都催出來；民進黨市長候選人黃世杰也馬不停蹄，主打交通、通勤等市政問題，爭取認同與勝選機會。

台中攻防 何欣純推山海環線 江啟臣挺國6東延

交通建設昨天成為台中市長選戰的焦點話題。民進黨候選人何欣純提出推動山海環線、海線鐵路雙軌高架化等交通建設；國民黨市長候選人江啟臣則表示，將加速推動捷運藍線海線工程，並支持國道六號東延連接花蓮，讓中部與東部形成一日生活圈。

牽動雲林縣長選戰！洋流外溢 藍營女力「強強聯手」守斗六

雲林縣斗六市是全縣最大票倉，市長選舉被視為縣長選戰的重要觀察指標。今年斗六市長選舉形成三腳督，面對「洋流」南下助攻綠營，國民黨縣長候選人張嘉郡與斗六市長候選人黃尤美以「女力強強聯手」力抗洋流外溢，守住斗六關鍵票倉。

黃敏惠喊送張啓楷進嘉市府 王美惠、蔡易餘拚縣市合作

嘉義縣市及台東選戰升溫，藍綠白積極整合、重量級大咖接力站台。嘉義市長黃敏惠喊話，把藍白共推的張啓楷送進市府；民進黨對手王美惠則與嘉義縣長候選人蔡易餘縣市合作。另外，立法院長韓國瑜昨赴台東替黨籍縣長候選人吳秀華助陣，立委王世堅陪黨籍縣長候選人陳瑩掃街，吳家司法爭議成選戰攻防焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。