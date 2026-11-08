民團提基隆4願景 謝國樑、童子瑋簽署

基隆十六個公民團體共同提出「四大願景、十二項政策訴求」，邀請市長候選人回應簽署，強調選舉不只是選出誰來執政，更要讓市民有機會檢驗候選人的政策承諾。民進黨童子瑋、市長謝國樑昨都簽署遞交承諾書。

童子瑋昨一早與市議員吳驊珈到安樂市場拜票，有民眾拿畢業紀念冊請他簽名留念，還有一對夫妻送一錠銀元寶，祝他「一定贏」，凍蒜聲不斷。童子瑋說，民眾愈來愈熱情，代表改變基隆的責任重大。

民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）昨天遞交簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋隨後親自到民團遞交承諾書，他說訴求和自己長期關注的市政方向有許多相近之處，部分內容與他提出政見相互呼應，從教育議題到族群關懷都非常支持。市政府應該建立更制度化的公民參與機制，將建立公民團體與市政府定期協力治理的平台，由市府層級主管主持會議，針對重要公共議題交流。

謝國樑昨也簽署承諾書，他說第一時間請各權責局處逐項檢視訴求內容，並從政策方向、現行執行情形、法令規範、財政資源及實際可行性等面向評估。他認同公民參與對城市治理的重要性，肯定各團體透過跨領域對話，共同思考基隆未來的發展方向。

謝國樑昨成立安樂區後援會並遊行，宣示基隆捷運第二階段路線方案以「台鐵不退場、捷運進安樂」為政策方向，新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫到場支持，指基隆捷運正是串聯北台灣軌道運輸路網的重要一環，透過跨縣市合作與交通整合，才能讓基北北桃共同生活圈的發展更加完善。