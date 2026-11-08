北高連線 柯志恩：把高雄贏回來

台北、高雄兩市長候選人辯論後，藍營氣勢大振，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在三山造勢最終場再度攜手台北市長蔣萬安，以「姐弟連心、北高連線」號召支持者，把高雄贏回來。民眾黨主席黃國昌更喊出全黨力挺柯志恩。民進黨則由賴清德總統集結府院黨、市府大咖力挺賴瑞隆，雙方從派系到城市建設等議題隔空交鋒，升高對決氣勢。

柯蔣壓軸大進場 凍蒜聲不斷

電視政見辯論會後，柯志恩、蔣萬安兩人表現，儼然成為藍營「領頭羊」，柯志恩三山造勢最終場「大旗美勝利大會」昨登場，現場湧入超過兩萬人，國旗、競選旗幟飄揚，柯、蔣兩人壓軸大進場時，現場氣氛嗨到最高點，支持者爭相握手，百公尺走了足足八分鐘，「凍蒜」聲不斷。

在藍營造勢場合也可見不少年輕女性支持者身影，一對約卅歲姊妹大讚柯志恩辯論精彩，期待高雄再出一位女市長。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，湧入約兩萬名支持者，現場仿職棒慶祝榮獲總冠軍施放彩帶，氣氛沸騰至最高點。記者劉學聖／攝影

黃國昌助講 喊出全黨力挺柯

黃國昌為柯助講時，不僅宣示藍白合氣勢，更火力全開轟賴瑞隆收光電業者的錢，在立法院當光電業者「小弟」，更為新潮流大樁腳、貪汙犯推動個案修法。黃指賴自稱勞工之子，但面對勞工權益不是聽從黨意，就是未出席投票，是典型的新潮流投票部隊。

曾是民進黨籍的前立委許國泰更批，新潮流為爭奪市長提名，打壓林岱樺；「新潮流二軍」若當選市長，將是高雄悲哀。立法院前院長王金平批綠營在高雄執政多年，像「鐵管外金、內已生鏽」。

蔣萬安說，政治人物要負責的對象是人民、不是派系，選舉也不是比派系資源、不是靠國家機器或包裝人設，而是誰能真正解決問題，面對對手龐大派系壓力、霸權，柯志恩拿出勇氣與承擔，呼籲支持者一定要集中選票支持柯志恩，他更喊出「北高連線、共創雙贏」。

柯志恩說，辯論會上她全力以赴，隔天換蔣萬安表現傑出，那時大家就說，「北高要連線，爭取最後勝利」。柯志恩話鋒一轉說，她的對手在岡山有總統專機、府院黨及所有資源挹注，「但我們姐弟一點都不害怕，因為大家都是我們的靠山」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（前右）昨晚在岡山舉辦盛大造勢晚會，賴清德總統（中）專程南下相挺。記者劉學聖／攝影

總統嘆國會沒過半 深受其苦

賴瑞隆昨在岡山辦「北高隆洋大團結應援大會」，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、市長陳其邁都到場力挺。台北市長候選人沈伯洋則以影片隔空加油，還要賴瑞隆帶他去岡山吃羊肉、豆瓣醬。

賴清德壓軸登台，在台上大嘆民進黨在國會沒過半，令他「深受其苦」。他感嘆，民進黨在立法院如果過半「不知道該有多好」。賴總統說，「立法院沒過半已經發生了，但是高雄市議會不能沒有過半」，他肯定賴瑞隆具備十年市府、十年國會歷練，絕對有能力接棒陳其邁。