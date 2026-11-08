聽新聞
0:00 / 0:00

北高連線 柯志恩：把高雄贏回來

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華巫鴻瑋林保光／高雄報導
台北市長蔣萬安（中右）南下合體柯志恩（中左），打出「北高連線、共創雙贏」。 記者劉學聖／攝影
台北市長蔣萬安（中右）南下合體柯志恩（中左），打出「北高連線、共創雙贏」。 記者劉學聖／攝影

台北、高雄兩市長候選人辯論後，藍營氣勢大振，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在三山造勢最終場再度攜手台北市長蔣萬安，以「姐弟連心、北高連線」號召支持者，把高雄贏回來。民眾黨主席黃國昌更喊出全黨力挺柯志恩。民進黨則由賴清德總統集結府院黨、市府大咖力挺賴瑞隆，雙方從派系到城市建設等議題隔空交鋒，升高對決氣勢。

柯蔣壓軸大進場 凍蒜聲不斷

電視政見辯論會後，柯志恩、蔣萬安兩人表現，儼然成為藍營「領頭羊」，柯志恩三山造勢最終場「大旗美勝利大會」昨登場，現場湧入超過兩萬人，國旗、競選旗幟飄揚，柯、蔣兩人壓軸大進場時，現場氣氛嗨到最高點，支持者爭相握手，百公尺走了足足八分鐘，「凍蒜」聲不斷。

在藍營造勢場合也可見不少年輕女性支持者身影，一對約卅歲姊妹大讚柯志恩辯論精彩，期待高雄再出一位女市長。  

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，湧入約兩萬名支持者，現場仿職棒慶祝榮獲總冠軍施放彩帶，氣氛沸騰至最高點。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，湧入約兩萬名支持者，現場仿職棒慶祝榮獲總冠軍施放彩帶，氣氛沸騰至最高點。記者劉學聖／攝影

黃國昌助講 喊出全黨力挺柯

黃國昌為柯助講時，不僅宣示藍白合氣勢，更火力全開轟賴瑞隆收光電業者的錢，在立法院當光電業者「小弟」，更為新潮流大樁腳、貪汙犯推動個案修法。黃指賴自稱勞工之子，但面對勞工權益不是聽從黨意，就是未出席投票，是典型的新潮流投票部隊。

曾是民進黨籍的前立委許國泰更批，新潮流為爭奪市長提名，打壓林岱樺；「新潮流二軍」若當選市長，將是高雄悲哀。立法院前院長王金平批綠營在高雄執政多年，像「鐵管外金、內已生鏽」。

蔣萬安說，政治人物要負責的對象是人民、不是派系，選舉也不是比派系資源、不是靠國家機器或包裝人設，而是誰能真正解決問題，面對對手龐大派系壓力、霸權，柯志恩拿出勇氣與承擔，呼籲支持者一定要集中選票支持柯志恩，他更喊出「北高連線、共創雙贏」。

柯志恩說，辯論會上她全力以赴，隔天換蔣萬安表現傑出，那時大家就說，「北高要連線，爭取最後勝利」。柯志恩話鋒一轉說，她的對手在岡山有總統專機、府院黨及所有資源挹注，「但我們姐弟一點都不害怕，因為大家都是我們的靠山」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（前右）昨晚在岡山舉辦盛大造勢晚會，賴清德總統（中）專程南下相挺。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（前右）昨晚在岡山舉辦盛大造勢晚會，賴清德總統（中）專程南下相挺。記者劉學聖／攝影

總統嘆國會沒過半 深受其苦

賴瑞隆昨在岡山辦「北高隆洋大團結應援大會」，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、市長陳其邁都到場力挺。台北市長候選人沈伯洋則以影片隔空加油，還要賴瑞隆帶他去岡山吃羊肉、豆瓣醬。

賴清德壓軸登台，在台上大嘆民進黨在國會沒過半，令他「深受其苦」。他感嘆，民進黨在立法院如果過半「不知道該有多好」。賴總統說，「立法院沒過半已經發生了，但是高雄市議會不能沒有過半」，他肯定賴瑞隆具備十年市府、十年國會歷練，絕對有能力接棒陳其邁。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 柯志恩 高雄 蔣萬安 黃國昌 賴瑞隆 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

挺柯志恩復刻韓流3山造勢 王金平批綠執政像「鐵管外金、內已生鏽」

並列小英、柯P 柯志恩新競選MV單日點閱破百萬

防沈伯洋破圈 蔣萬安回防請益陳健治

相關新聞

南寮子弟拚進議會！曾國維造勢湧1500人 柯建銘、李妍慧力挺

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場，立委柯建銘、陳培瑜、僑委會代理委員長李妍慧等接力助講。莊競程提出捷運納入南寮、4年內動工等政見，曾國維則訴求在地服務，爭取鄉親支持。

首都激戰 盧秀燕、石舫亘首同台跑攤

首都選戰激烈，台中市長盧秀燕昨偕同台北市長蔣萬安妻子石舫亘參加奉天宮平安宴，兩人首度同台，盧秀燕也笑說「台中市長替台北市長跑攤，歷史上頭一遍，這就是朋友情」。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨辦內湖、南港區「大洋流車掃」，首度與運動部長李洋「雙洋合體」。

黃敏惠喊送張啓楷進嘉市府 王美惠、蔡易餘拚縣市合作

嘉義縣市及台東選戰升溫，藍綠白積極整合、重量級大咖接力站台。嘉義市長黃敏惠喊話，把藍白共推的張啓楷送進市府；民進黨對手王美惠則與嘉義縣長候選人蔡易餘縣市合作。另外，立法院長韓國瑜昨赴台東替黨籍縣長候選人吳秀華助陣，立委王世堅陪黨籍縣長候選人陳瑩掃街，吳家司法爭議成選戰攻防焦點。

觀察站／辯論發酵…柯蔣政治聲量拉高 綠打總統牌

高雄市長選戰進入關鍵倒數，藍綠兩軍昨午同一時間分別在岡山與旗山隔空拚場。國民黨柯志恩與蔣萬安經電視辯論後聲勢看漲，兩人再度合體，搭配民眾黨主席黃國昌助陣，氣勢如虹；民進黨賴瑞隆則由賴清德總統集結府院黨要角南下回防。兩軍對壘，選情由冷轉熱，鹿死誰手，廿天後見分曉。

觀察站／南投縣長選戰 藍綠陸空對決

南投縣長選戰倒數，藍綠上演陸戰、空戰對決。爭取連任的國民黨縣長許淑華憑藉施政成績與地方組織，強打「十三加一」陸戰；民進黨候選人温世政則借重賴清德總統助選，結合中央資源與政策議題打空戰。地方組織與中央聲量誰能轉化為選票，成勝負關鍵。

台中攻防 何欣純推山海環線 江啟臣挺國6東延

交通建設昨天成為台中市長選戰的焦點話題。民進黨候選人何欣純提出推動山海環線、海線鐵路雙軌高架化等交通建設；國民黨市長候選人江啟臣則表示，將加速推動捷運藍線海線工程，並支持國道六號東延連接花蓮，讓中部與東部形成一日生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。