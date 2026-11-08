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新北激戰！李四川挺小雞 蘇巧慧打父親牌

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰王長鼎游明煌／新北報導
國民黨新北市長候選人李四川（左）昨出席民眾黨議員陳世軒競總成立大會，與民眾黨黨主席黃國昌（右）同台。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）昨出席民眾黨議員陳世軒競總成立大會，與民眾黨黨主席黃國昌（右）同台。記者林媛玲／攝影

新北市長周末藍綠激戰，從上午到晚上大咖紛站出來相挺，國民黨李四川相繼出席五泰林激戰區及新莊等國民黨、民眾黨議員候選人總部成立大會，侯友宜、黃國昌藍白大咖同台挺小雞展現合作默契。民進黨蘇巧慧固守土樹三鶯，造勢大會父親蘇貞昌出來力挺，昨晚板橋造勢，更有行政院長卓榮泰站台助講。

國民黨新北市議員候選人鄭丞宏昨成立五泰林聯合競總，侯友宜、李四川力挺，李四川說，「這一票是投給自己，改變新北的未來」，將來他將興建「蘆社大橋」連接北士科輝達跟蘆洲、五股，結合軌道運輸及台六四線、台六五線快速道路，將AI高科技產業量能，一路延伸延伸至板橋、土城、新店等地，讓高科技產業留在新北、人才留在新北。

隨後民眾黨議員陳世軒競總成立，侯友宜與民眾黨主席黃國昌一起大進場，現場「凍蒜」聲此起彼落，有民眾激動大喊「川伯加油」，現場支持者氣氛高昂，展現藍白大團結氣勢。

侯友宜表示，自己有很多事還沒完成，懇請大家支持李四川，讓李四川接棒。

李四川說，感謝黃國昌與民眾黨好朋友們的一路相挺，藍白合選前選後都不會改變，會結合跨黨派政見及人才，一起為新北打拚。

黃國昌則喊讓李四川進市府，民眾黨監督，展現新北藍白合作決心，不同黨派政治人物在不同位置，一個監督一個質詢，像大漢橋機車分隔島拆除，侯市長從善如流，就是非常典型的例子。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）昨晚出席「慧聚繁星板橋會贏造勢晚會，行政院長卓榮泰（右）出席相挺。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）昨晚出席「慧聚繁星板橋會贏造勢晚會，行政院長卓榮泰（右）出席相挺。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧昨打「蘇貞昌牌」，一早接連成立平溪、雙溪、貢寮三場後援會，蘇表示未來當選市長一定以父親蘇貞昌精神，多加照顧偏鄉建設的發展。晚間在土城彭一書選總大會，蘇貞昌與蘇巧慧父女一前一後接力站台。

蘇貞昌幫女兒拉票說，城市需要新世代來接棒與承擔，蘇巧慧正是最具有遠見與執行力的人選，既然年輕一代已經準備好承擔更大的責任，大家就應該給予實質的溫暖與肯定，集中選票讓她為新北市民服務。

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