觀察站／藍白化心結 阻竹北破口外溢

藍白在新竹破局後，國民黨新竹縣副縣長陳見賢昨公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，引發討論。新竹縣黨部一句「藍白是兄弟，不是敵人」，顯示兩黨正化解過去心結，也防堵藍白地方破口在最後時刻衝擊各地選情。

藍白曾簽署聯合治理合作協議，目標在整合在野勢力、下架民進黨。日前因竹北市人選協調破局，蔓延到竹縣一度設置站台禁令，藍白都有共識將損害控管在新竹縣之內。隨著全國選情越發激烈緊繃，小草在各地的投票意向，可能牽動五五波選區的藍綠聲勢消長。

從北市到竹北的站台解禁，中廣前董事長趙少康呼籲不要因小失大，「現在什麼樣子，還不趕快改變策略？」都可以看出藍營在面對各地選情的戒慎恐懼，在野陣營沒有各自為戰的本錢。

台北市長蔣萬安近期頻繁拋橄欖枝，盼與民眾黨創黨主席柯文哲合體，若能成功合體，不僅有機會確保藍營在北部的地盤，還可以為各地在野陣營的合作注入強心針。

距離選舉剩下三周，兩黨在竹北及台北的最後一哩路，或許正是重新建立關係的起點。面對民進黨各地選戰氣勢隨洋流升高，在野陣營唯有放下彼此歧見、攜手整合，才能把握最後機會迎戰。