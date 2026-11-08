地方：竹北與白營選票流向 牽動竹縣勝負

聯合報／ 記者黃羿馨唐筱恬郭政芬／新竹報導

新竹藍白競合話題不斷，竹縣白營評估，七成小草倒向民進黨縣長候選人鄭朝方，頂多二成流向國民黨縣長候選人徐欣瑩。地方人士觀察，對徐欣瑩選情殺傷力最大的，恐怕還是藍白在竹北市長人選鬧分裂，白營選票流向難掌握。竹北及白營選票流向，將是竹縣是否變天的兩關鍵指標。

徐欣瑩和鄭朝方暌違八年再度交手，徐欣瑩靠陸戰力拚守住客家大票倉，鄭朝方則是以竹北經驗突圍，近來還頻與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，爭取白營選票不難理解，卻也引發綠營支持者質疑「為了拿到小草的賭爛票，準備犧牲（民進黨竹北市長候選人）曾聖凱嗎？」

民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑指出，綠營秉持開放思維。白營人士則觀察，鄭朝方深知竹北選戰必須爭取白色力量，因此在諸多議題上對民眾黨保持友善，透過跨黨派互動爭取中間及白色選民。

新竹縣為藍營優勢選區，但選情一開始就因黨內初選廝殺，至今裂痕難平。身兼黨部主委的縣長楊文科說，他親自操盤，動員十三個鄉鎮組織，「踏破鐵鞋」也要喚起支持者的危機感。

地方觀察認為，對徐欣瑩選情殺傷力最大的，恐怕還是藍白竹北市長人選鬧分裂，白營選票流向難掌握。新竹民眾黨輔選人士分析，小草向來投票自主性強，會認為是民進黨、賴總統追殺柯文哲，「不會算在鄭朝方頭上」，目前評估小草有七成倒向鄭朝方、頂多二成流向徐欣瑩。

新竹選戰人士分析，徐欣瑩要突破傳統藍營基本盤，勝選公式是「竹北少輸、傳統區大贏」；鄭朝方則要突破竹北地理界線，必須「竹北大贏、傳統區少輸」。

隨著竹科發展，新竹縣科技業年輕人移居竹北、竹東，這群年輕選民的投票取向，不只攸關勝負，也可能牽動新竹縣藍綠板塊變化。

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