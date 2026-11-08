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竹北縫合 陳見賢挺邱臣遠 藍開綠燈

聯合報／ 記者黃羿馨林佳彣林媛玲楊正海／連線報導
國民黨新竹縣副縣長陳見賢（左三）公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（右三）。中央社
國民黨新竹縣副縣長陳見賢（左三）公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（右三）。中央社

竹北市長競逐牽動各地藍白合，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢昨站台民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，國民黨新竹縣黨部稱「藍白是兄弟，不是敵人」，不祭黨紀形同開「站台綠燈」。邱臣遠今天舉行造勢，白營重兵集結，據了解，台北市長蔣萬安將獻上祝福。藍營指，如今北市戰局緊繃，千萬要以大局為重，不能「因小失大」。

竹北市長選舉藍白合破局，國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱與民眾黨邱臣遠三雄競逐。陳見賢昨首度呼籲鄉親支持邱臣遠，更意有所指選舉不能靠造謠與黑函成就自己。

針對陳見賢是否違反黨紀，國民黨竹縣黨部回應「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方相互站台屬正常政治互動，與黨員替民進黨候選人輔選有本質差異，不應混為一談；並肯定陳見賢長年深耕基層、服務鄉親，絕不會做出不忠不義、傷害國民黨的事情。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）昨與柯文哲母親何瑞英（中）同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）昨與柯文哲母親何瑞英（中）同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影

吳旭智指出，政治人物彼此祝福，無須過度解讀或製造對立。國民黨縣長候選人徐欣瑩也回應「一切尊重國民黨新竹縣黨部決定。」強調地方藍白合作有共同目標，就是下架民進黨黑金家族、拒絕金權政治。

邱臣遠今晚將舉辦「竹北出大事」大型造勢晚會，創黨主席柯文哲日前邀蔣萬安出席，據了解，蔣萬安因行程關係，將以昔日立院同事身分，錄影祝福，此外還會有多位藍委祝福影片。

中廣前董事長趙少康今天也會到場支持，他說，「千萬不要因小失大，要以大局為重」，竹北本就不是國民黨執政；現在國民黨的選情沒有那麼樂觀，所以民眾黨原來的票，一票都不能少，特別是台北市。

以四年前民眾黨台北市長候選人黃珊珊拿到三十幾萬票為例，趙少康說，蔣萬安能爭取就要爭取，更何況民進黨對於柯文哲的司法追殺，藍白一定要合作。

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨在台北市跟蔣萬安合作「倒吃甘蔗、漸入佳境」，民眾黨議員周六會加入蔣陣營主辦的「安心大遊行」；下周六民眾黨在北市政府前的大造勢活動，也會邀請蔣萬安。

蔣萬安昨說，一直都希望凝聚在野力量，彼此的共同目標就是藍白席次最大化。

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