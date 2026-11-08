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新聞點／催票？關鍵應回歸解決年輕人生存痛點

聯合報／ 本報記者張曼蘋

從「洋流」、飄帶到「戒慎恐懼之夜」，民進黨近期持續把社群聲量往青年返鄉投票延伸，在網路聲量占據優勢地位；而國民黨選擇從能源議題出發，開發不熟悉政治甚至是對國民黨有刻板印象的族群。實際上無論政黨如何花式催票，要選民出門投票，關鍵還是回歸端出來的政策牛肉，是不是能解決年輕世代的生存痛點。

民進黨在選舉最後階段打出戒慎恐懼，綠委掛看板催票，連賴清德總統都跳下來拍片宣傳，希望把在社群平台優勢轉化為實實在在的選票。國民黨青年部九月啟動「Ｋ棒行動陣線」，也喊話青年返鄉投票，相較綠營的聲量仍有一段落差。

今年上半年大罷免在全國各地開花，最後卻是不如罷團和民進黨所願。這一次，「戒慎恐懼協會」四條入會守則，最後一條就是「出門投票，決定未來」；即使部分「洋流」支持者沒有台北市投票權，相關聲量是否能進一步擴散到親友與其他縣市，也成為後續觀察重點。

至於國民黨，無論是Ｋ棒行動陣線或是核能公投宣講，都還在拉近距離而非拉票；至今未見形成同等規模、持續性的青年催票聲量。

迄今距離年底正式投票還有半個多月，藍綠都會動員投票，透過議題號召支持者追隨，再轉化為選票，理論上沒有問題。但實際上，對於更多年輕世代而言，低薪、高房價、通膨，和奉養父母及養育子女的壓力齊發，誰能給出真正的政策牛肉，減輕這些人背在肩上的生存壓力，才是催票的最佳利器，也是決定年輕人手中最關鍵的那一票。

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