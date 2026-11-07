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卓榮泰參加蘇巧慧板橋晚會 左批李四川、右打蔣萬安

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今晚到板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左三）站台助講，並與市議員候選人一起高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影
行政院長卓榮泰（中）今晚到板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左三）站台助講，並與市議員候選人一起高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影

行政院長卓榮泰今晚到板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台助講，蘇巧慧先致詞才說雙北市這次選舉是用正面、陽光的態度，「都沒有講其他人不好！」隨後卓榮泰上台仍忍不住批評在野黨用錢坑法案想破壞國家財政、虧李四川的高雄經驗是幫助韓國瑜被罷免、笑蔣萬安的競選總幹事是沈柏洋。

蘇巧慧今晚在板橋溪北公園舉辦「慧聚繁星」晚會，吸引超過3千名鄉親到場，她致詞時說這次雙北市長選舉「洋流慧聚」帶給大家最大的意義是「我們沒有講其他人不好，只講自己要做的事」。歷史將會記錄「當我們用正面、陽光的態度重新回到講願景、講希望的論述，是會贏得選戰的！」

接著卓榮泰上台助講，一開頭就批評在野黨用許許多多「錢坑法案」要求中央通過，但是中央要提升國防、審查預算，卻一再被拖延，目的就是要破壞國家財政、讓國家的實力往下墜、讓進步的腳步慢下來。他激昂說：「各位，台灣的腳步慢不得，所以，該拒絕我們就要拒絕，好不好？」

卓榮泰同時細數蘇巧慧擔任3屆立委的卓越成績，稱讚她是專業的問政、擁有專業的團隊。但話鋒一轉指稱對手李四川也算專業，待過高雄市、新北市、台北市，「不過他的高雄經驗是幫助韓國瑜被罷免而已啦！這種經驗不要也罷」、「如果市長被罷免，副市長一點責任都沒有，那也說不過去，對不對？」

同時他也形容台北市長候選人沈伯洋正陷入一個被超級模仿的時代，只要沈伯洋今天到哪裡，他的對手明天就跟到哪裡。「所以沈伯洋的總幹事是吳思瑤，蔣萬安的總幹事是沈伯洋，一步一腳印跟著他走」。

卓榮泰還虧蔣萬安想要遷建松山機場成立AI園區，其實總統賴清德和蘇巧慧早就提出淡海智慧科技城的政見，現在中央已經決定要在淡海建構這個AI新基地，118年就會進駐使用，比所有地方都快。

最後他說自己會在台北市投票，但是總統的故鄉在新北，若蘇巧慧贏得這場選戰，也是為總統的故鄉留下一段美好紀錄。卓揆高呼，「新北市將出現第一位女市長，而這位女市長會用她的溫柔、會用她的力量改變新北的風貌，還會跟她的學弟（沈伯洋）一起跨過河的兩岸，同時造就兩岸的光榮」。

蘇巧慧今晚在板橋溪北公園舉辦「慧聚繁星」晚會，吸引超過3千名鄉親到場。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今晚在板橋溪北公園舉辦「慧聚繁星」晚會，吸引超過3千名鄉親到場。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧今晚在板橋溪北公園舉辦「慧聚繁星」晚會，吸引超過3千名鄉親到場。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧今晚在板橋溪北公園舉辦「慧聚繁星」晚會，吸引超過3千名鄉親到場。記者林昭彰／攝影

行政院長卓榮泰（右二）今晚到板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）站台助講，他批評在野黨用錢坑法案想破壞國家財政、虧李四川的高雄經驗是幫助韓國瑜被罷免、笑蔣萬安的競選總幹事是沈柏洋。記者林昭彰／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今晚到板橋為民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）站台助講，他批評在野黨用錢坑法案想破壞國家財政、虧李四川的高雄經驗是幫助韓國瑜被罷免、笑蔣萬安的競選總幹事是沈柏洋。記者林昭彰／攝影

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