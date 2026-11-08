綠籲青年返鄉投票 藍用政策催票

民進黨前天舉辦「戒慎恐懼社群之夜」後，民進黨人士表示，隨著投票日進逼，將進一步延伸社群戰場，下一步是展開青年返鄉投票的催票宣傳，評估在青年票結構是綠大於藍，投票率愈高，將愈有利於民進黨選情；戒慎恐懼協會會長、民進黨立委林俊憲昨起開始在街頭上看板，提醒北漂南漂返鄉投票。

國民黨青年部主任李昶志說，沒有如民進黨的豐厚資源，無法發動返鄉專車；但國民黨有四十歲以下議員及鄉鎮市長候選人也在選舉，近日也陸續開始在社群平台強打這些候選人的青年政見，期望透過政策宣傳來吸引年輕人返鄉投票。

李昶志表示，最近一波行動搭配國民黨推出的核能公投提案，從民生議題出發，吸引對國民黨有刻板印象的民眾來進一步互動，讓大家知道「國民黨沒這麼難相處」。公投宣講活動也會搭配縣市長候選人辦理青年講座，以及陪藍營候選人們在街頭，搬個肥皂箱就地宣講。

李昶志坦言，這些工作不是立竿見影，而是要長期培養；有的年輕人會跑來跟他吐槽國民黨，而他們的行動宣講車配備有戰鬥陀螺對戰台，雙方可以一邊玩一邊聊天，有高中生某天指導他，對戰台的安裝方式有誤，得「扣緊」才能「顧牢選票」。

至於林俊憲發起的戒慎恐懼協會，有四條入會守則，第四條載明，「出門投票，決定未來，在最後衝刺階段穩紮穩打，最終記得實際行動去投票。」

林俊憲指出，戒慎恐懼之夜吸引超過兩萬人報名，他帶兩千條飄帶去現場還不夠發；看到大家這麼熱情，當然很高興，但選舉剩下最後三周，還是不能大意，尤其很多年輕人在外地工作、讀書，平常要回家一趟就不容易，更何況是專程返鄉投票。