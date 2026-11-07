「加入戒慎恐懼協會」蕭美琴：可能有境內外未經查證訊息激化、分化

「台北大洋流」今晚進行沈伯洋內湖南港大車掃，副總統蕭美琴在終點站大湖公園壓軸演說中指出，「我們都加入了戒慎恐懼協會」，選戰後期在激烈競爭下，很可能會有境內外未經查證訊息四處流竄，打擊信心，以及激化跟分化，切記要固票、拉票。

蕭美琴指出，她還是要再次苦口婆心的提醒大家，因為「我們都加入了同一個戒慎恐懼協會」，沈伯洋的知識跟能量，給大家樂觀期待的理由，但是也沒有任何鬆懈的本錢，選戰的後期在激烈的競爭之下，難免大家會有一些緊張，而且很可能事實上也已經發生了，會有各種境內外未經查證的訊息四處流竄，打擊信心。

她說，大家也可能會面對一些不同理念，挑釁的言語跟動作，要激化跟分化，但是要切記，目標是要投出想要的未來，而這個未來是包容與團結，也是理智與判斷。此外，在票投出來之前，要繼續固票、拉票。

蕭美琴也說，前總統蔡英文贈送沈伯洋船舵、行政院長卓榮泰送望遠鏡、行政院副院長鄭麗君則送磁羅經，但要航向正確的方向，還需要更多道具，因此她特別準備兩頂草帽，分別送給沈伯洋及女兒麻糬，以及一張現代版航海圖。

蕭美琴說，航行不是一個人的冒險，而是一群夥伴共同完成的旅程；不是只靠一個人的力量，而是仰賴各有所長、彼此信任的夥伴；更不是一路風平浪靜，而是需要有人願意迎著風浪，帶領夥伴航向夢想。這一路上，小水滴就是沈伯洋最重要的夥伴，草帽象徵勇氣及夥伴相挺的志氣、義氣，航海圖則象徵指引航行的方向。

民進黨秘書長徐國勇也喊話，他擔任議員、立委時都在港湖，今天非常感動看到這麼多人參與，但現在選情膠著、民調時高時低，要贏就要靠大家，「就差你這票，還差你要拉的那票」。