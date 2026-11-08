「藍軍有得分」 綠喊戒慎恐懼

九合一選戰進入最後階段，台北和高雄兩地市長辯論過後，都出現發酵現象，民進黨內評估，雖然兩場辯論不至於影響整體選情，但從後續效應來看，藍軍都有得分，必須審慎以對。

綠營分析，台北市長辯論中，台北市長蔣萬安成功藉由這場辯論強勢出擊，鞏固了表態率低的基本盤，有「低點已過」現象。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆辯論採取保守策略，原本希望平穩過關；不料對手、國民黨高雄市長候選人柯志恩正好設定這點強攻，後續影響尤其在網路輿論風向上，面對選戰最後階段仍要穩紮穩打，避免藍營持續得分，圍繞主軸仍是近期不斷和支持者們宣傳的，要「戒慎恐懼」。

民進黨人士指出，北市確實存在藍營支持者現階段表態率低的問題，蔣萬安在辯論中轉以較強勢、凌厲的口吻批評沈伯洋、細數政績，得分之處不在於攻破沈伯洋，而是在召喚藍營鐵票歸隊。

高雄市長辯論原本被藍綠視為打安全牌的過場，經過柯志恩猛烈攻防，反而為後續選戰投下新的變數。綠營人士表示，選戰最後階段，真正值得觀察的，已不只是賴瑞隆能否繼承陳其邁的政績，而是中間選民究竟會把賴瑞隆的保守視為穩健，還是視為缺乏主體性。

綠營人士分析，過去被認為贏辯論不等於贏選舉，甚至辯論對改變選民投票意向程度相當有限；但這回北高辯論，確實看到些許不一樣的氛圍，且不一定是朝著對綠營有利方向發展，將對選戰最後關頭起到一定程度影響作用。