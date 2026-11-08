觀察站／辯論發酵…柯蔣政治聲量拉高 綠打總統牌

高雄市長選戰進入關鍵倒數，藍綠兩軍昨午同一時間分別在岡山與旗山隔空拚場。國民黨柯志恩與蔣萬安經電視辯論後聲勢看漲，兩人再度合體，搭配民眾黨主席黃國昌助陣，氣勢如虹；民進黨賴瑞隆則由賴清德總統集結府院黨要角南下回防。兩軍對壘，選情由冷轉熱，鹿死誰手，廿天後見分曉。

電視辯論會後，柯志恩與蔣萬安政治聲量同步拉高。大旗美勝利大會是柯志恩三山造勢最終場，也是兩人辯論後乘勝追擊的關鍵一役，現場湧入兩萬人，戰鬥氛圍高漲，堪稱旗山地區罕見的造勢場景。

儘管辯論前多項公開民調都顯示柯志恩處於劣勢，但辯論後她一夕躍為「女戰神」，成功燃起群眾熱情。加上民眾黨主席黃國昌表態全黨相挺，並扮演攻擊手，從雲豹政治獻金、光電爭議一路砲轟綠營對手賴瑞隆，催出藍白合的氣勢。柯志恩二度與蔣萬安「北高連線」，相互借勢，不僅激發藍軍士氣，也意在爭取中間選民支持。

面對藍營攻勢，民進黨不讓柯志恩獨占辯論後話語權，再由賴總統親率府院黨要角形成「中央、地方連線」，全力拉抬賴瑞隆，展現執政優勢及黨內新潮流無可撼動的地位。更重要的是，民進黨要確保高雄這塊南部重要執政據點不失守。

府院黨傾全力拉抬賴瑞隆，光是賴清德總統南下正式站台就不下三次，足見民進黨對高雄選情的重視。賴總統八月在高雄舉辦民進黨行動中常會時，搬出中共北戴河會議，暗指高雄選戰恐遭中共介選；接著賴瑞隆成立百工百業後援會、岡山大造勢，「大賴」都御駕親征護航「小賴」，彰顯民進黨在高雄非贏不可的決心。