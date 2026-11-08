首都激戰 盧秀燕、石舫亘首同台跑攤

首都選戰激烈，台中市長盧秀燕昨偕同台北市長蔣萬安妻子石舫亘參加奉天宮平安宴，兩人首度同台，盧秀燕也笑說「台中市長替台北市長跑攤，歷史上頭一遍，這就是朋友情」。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨辦內湖、南港區「大洋流車掃」，首度與運動部長李洋「雙洋合體」。

蔣萬安昨行程滿檔，接連出席藍營議員候選人競總成立，晚間再轉往高雄，站台黨籍市長候選人柯志恩，身兼蔣競總主委的盧秀燕和石舫亘「代蔣輔選」，奉天宮平安宴席開一百廿桌，兩人與議長戴錫欽、議員候選人逐桌致意，粉絲自拍、蔣萬安當選聲不斷，還有人要石舫亘在帽子、背包上簽名。

盧秀燕以台語致詞說，因為蔣萬安去高雄和柯志恩聯合競選，但蔣很重視昨天的平安宴，派出她和石舫亘等人拜託，「台中市長在替台北市長跑攤，歷史上頭一遍，這就是朋友情」，選舉都是互相幫忙、相挺。

盧秀燕說，蔣萬安有特別交代，對奉天宮很感恩，因為信義線東延段從郝龍斌市長時代開工，到柯文哲市長建設，到他來收尾，經過三個市長，這站就叫做奉天宮站，因為這項建設，對奉天宮特別有感情。

「支持蔣萬安，要挺正義。」現場民眾指出，蔣萬安做得很好，政績就是行政院卓榮泰說的「輝達、牛奶、大巨蛋」且蔣為人正直，沈伯洋說話很空洞。

沈伯洋昨下午四時半辦內湖、南港區車掃，李洋與沈伯洋站上車「登艦」掃街，沿路掃廿二公里，現場粉絲依然眾多，過程中，住在內湖的行政院長卓榮泰也化身路人現身街頭應援，車掃終點的「市政開講」造勢大會選在大湖公園，李洋也與沈伯洋在台上對談體育政策，晚間公園也聚集上萬粉絲。

沈伯洋說，希望推展運動就近性，社區有小型球場能出現，另外健身俱樂部如果跟學校合作，可幫忙經營學校場地，也能減輕學校負擔，未來家裡附近都能運動。李洋也說，不管出了學校或進到社區，都希望能持之以恆參與運動。

「我們都加入了戒慎恐懼協會。」副總統蕭美琴壓軸演說表示，沒有鬆懈本錢，選戰後期在激烈競爭下，難免會緊張，而且很可能會有境內外未經查證訊息流竄，打擊信心，也可能會面對一些不同理念挑釁言語和動作，要激化分化我們，切記目標是要投出想要的未來。