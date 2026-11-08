牽動雲林縣長選戰！洋流外溢 藍營女力「強強聯手」守斗六

雲林縣斗六市是全縣最大票倉，市長選舉被視為縣長選戰的重要觀察指標。今年斗六市長選舉形成三腳督，面對「洋流」南下助攻綠營，國民黨縣長候選人張嘉郡與斗六市長候選人黃尤美以「女力強強聯手」力抗洋流外溢，守住斗六關鍵票倉。

斗六市長之戰，國民黨提名市民代表會副主席黃尤美，縣議員賴淑娞脫黨參選，民進黨提名尹令瑛。三名女性同場競逐、各自出招，背後更是藍綠縣長選戰的延伸。

黃尤美有七屆市民代表資歷，主打與縣長候選人張嘉郡「女力強強聯手」，加上立法院長韓國瑜親自為兩人站台，凸顯對斗六選情的重視，不僅為黃尤美加溫，也替張嘉郡在斗六的縣長選戰布局助攻。

張嘉郡出身虎尾，地方一直有聲音指她一旦當選縣長，會把縣治從斗六移到虎尾，但張嘉郡與黃尤美主打斗六縣治地位不變，張嘉郡還提出美術館、小巨蛋等重大建設政見，黃尤美則提出打造夜間城市、讓新住民參與公共事務等政見。縣長張麗善日前拍板美術館落腳斗六，縣治遷移謠言不攻自破。

賴淑娞身為連任多屆的現任縣議員，丈夫許舒博身兼全國商業總會理事長，擁有廣泛商界人脈與資源。她主打招商引資，訴求引進企業、活絡地方經濟，成為黃尤美能否突破三腳督的重要變數。

尹令瑛有黨內組織及地方勢力支持，看好台北市長候選人沈伯洋帶動的「洋流」效應，選舉宣傳也融入洋流元素，出席各種場合不忘繫上洋流飄帶，爭取綠營支持者及中間選民認同。

政壇人士分析，斗六是爭取縣長的重要戰略區域，藍營女力強強聯手外，還須整合地方勢力，綠營洋流外溢是否足以影響雲林選情，都有待觀察。