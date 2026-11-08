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黃敏惠喊送張啓楷進嘉市府 王美惠、蔡易餘拚縣市合作

聯合報／ 記者黃于凡尤聰光／連線報導
立法院長韓國瑜（前右三）昨在台東南清宮廟口發表談話，也為國民黨縣長候選人吳秀華（前左三）拉抬選情。記者尤聰光／攝影
立法院長韓國瑜（前右三）昨在台東南清宮廟口發表談話，也為國民黨縣長候選人吳秀華（前左三）拉抬選情。記者尤聰光／攝影

國民黨嘉義市黨部昨慶祝黨慶，市長黃敏惠（前左四）、市長候選人張啓楷（前右五）同台亮相。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義市黨部昨慶祝黨慶，市長黃敏惠（前左四）、市長候選人張啓楷（前右五）同台亮相。記者黃于凡／攝影

嘉義縣市及台東選戰升溫，藍綠白積極整合、重量級大咖接力站台。嘉義市長黃敏惠喊話，把藍白共推的張啓楷送進市府；民進黨對手王美惠則與嘉義縣長候選人蔡易餘縣市合作。另外，立法院長韓國瑜昨赴台東替黨籍縣長候選人吳秀華助陣，立委王世堅陪黨籍縣長候選人陳瑩掃街，吳家司法爭議成選戰攻防焦點。

國民黨嘉義市黨部昨辦一三二周年黨慶，張啓楷感謝國民黨全力支持，民眾黨允許雙重黨籍，他是國民黨失聯黨員，會找一天恢復黨籍。市長黃敏惠喊話大家將張啓楷送進市政府，讓王美惠繼續當立委，就不用補選。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨與拚連任的水上鄉長林緗亭成立聯合競選總部，嘉義市長候選人王美惠前來站台，王承諾如果當選，嘉義縣市不會各做各的。

另外，台東縣長選舉日益升溫，藍綠大咖接力催票。立法院長韓國瑜昨為國民黨候選人吳秀華站台，現場湧入近千名支持者。韓肯定台東在前縣長黃健庭、縣長饒慶鈴治理下奠立發展基礎，未來期盼吳秀華當選，結合在地熱情、善良發展觀光，吸引人潮，帶動農漁產品銷售。

就吳秀華家族涉及司法爭議，韓國瑜指司法是人民最後一道防線，司法檢調人員要保持「高貴的靈魂」，不能受政治力利用，否則將是全國人民災難。吳秀華說，發生時機引發關注，但她不會動搖，將繼續挺起胸膛往前走，若當選將與台東市加強縣市合作。

民進黨立委王世堅、莊瑞雄陪同陳瑩赴中央市場掃街，王世堅認為陳瑩對台東的發展有想法，且熟悉中央政策、能為台東爭取資源，對她的選情抱持信心。至於國民黨吳家涉入司法風波，則呼籲藍綠冷靜看待、尊重司法，避免選舉攻防升高對立。

民進黨嘉義市長候選人王美惠（右）昨出席縣長候選人蔡易餘水上鄉競總成立大會。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義市長候選人王美惠（右）昨出席縣長候選人蔡易餘水上鄉競總成立大會。記者黃于凡／攝影

民進黨台東縣長候選人陳瑩（右）昨特別準備化妝品送給立委王世堅（左）。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長候選人陳瑩（右）昨特別準備化妝品送給立委王世堅（左）。記者尤聰光／攝影

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