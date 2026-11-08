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觀察站／南投縣長選戰 藍綠陸空對決

聯合報／ 本報記者江良誠

南投縣長選戰倒數，藍綠上演陸戰、空戰對決。爭取連任的國民黨縣長許淑華憑藉施政成績與地方組織，強打「十三加一」陸戰；民進黨候選人温世政則借重賴清德總統助選，結合中央資源與政策議題打空戰。地方組織與中央聲量誰能轉化為選票，成勝負關鍵。

許淑華以施政績效鞏固執政優勢，並將地方組織動員視為連任關鍵，串聯鄉鎮市長、縣議員及地方基層組織，力拚南投十三鄉鎮市全面執政，透過地方首長與民代聯合作戰，擴大催票能量，並以任內施政成果為主軸，從客家發展、地方建設到社會福利，強調穩定執政的延續性。

面對民進黨頻頻動員高層及民代南下助選，藍營批評綠營試圖以龐大資源製造聲勢，強調許淑華長期深耕地方，非靠短期造勢累積支持度。綠營猛攻垃圾去化與名間焚化爐爭議，許淑華正面迎擊，以環評說明會化解地方疑慮。

温世政是民進黨徵召的牙醫師素人，地方政治資歷較淺，綠營因此將中央資源與總統助選視為重要戰力。賴清德總統多次替温世政站台，並為台中至南投輕軌等交通建設背書，強調中央支持地方發展，替温世政的交通政見增添聲量。

温世政團隊密集車隊掃街，提升在地知名度，鎖定名間焚化爐興建爭議，明確表達反對立場，並提出垃圾治理「雞尾酒療法」爭取地方民意。他也提出醫療小黃、青年創生等民生議題，爭取中間選民與年輕族群支持。

南投縣長選局呈現藍營強攻陸戰、綠營力拚空戰的態勢。許淑華擁有現任優勢、施政基礎及完整地方組織，如何將支持度轉化為實際選票，是連任關鍵；温世政則必須突破素人及地方組織不足限制，讓總統級助選聲量與中央建設承諾真正轉化為選票。

隨著投票日逼近，垃圾去化爭議能否持續發酵、交通建設承諾是否獲得選民認同，以及年輕選民返鄉投票意願，都可能牽動選情。

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