聽新聞
0:00 / 0:00

台中攻防 何欣純推山海環線 江啟臣挺國6東延

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中報導

交通建設昨天成為台中市長選戰的焦點話題。民進黨候選人何欣純提出推動山海環線、海線鐵路雙軌高架化等交通建設；國民黨市長候選人江啟臣則表示，將加速推動捷運藍線海線工程，並支持國道六號東延連接花蓮，讓中部與東部形成一日生活圈。

何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部昨天成立，何欣純表示，自己是清水媳婦，長期深耕海線，了解地方對交通改善及建設發展的期待。縣市合併以來，海線發展仍有進步空間，若當選市長，將與施志昌合作，積極推動山海環線及海線鐵路雙軌高架化，改善后里、外埔及大海線交通瓶頸，帶動地方產業與觀光發展。

立法院民進黨團總召蔡其昌表示，台中近年山海環線、鐵路雙軌高架化及捷運藍線等建設仍有推動空間，海線交通與地方發展需要更積極的規畫。

江啟臣昨天出席國民黨議員朱元宏競選總部成立時表示，捷運藍線對台中交通建設相當重要，路線從海線通往市區，若當選將加速推動海線工程，並以前天造勢活動展示捷運車廂的方式，向地方說明建設願景。

對於立法院長韓國瑜提出國道六號東延、打通中央山脈連接台中與花蓮，江啟臣表示，兩年前已提出構想，中橫公路受到九二一地震及天然災害影響，至今持續復建，若能增加高速公路連結，可望縮短中部與東部往返的時間，形成一日生活圈。他呼籲行政院以專業及科學數據審慎評估可行性。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

先禮後「冰」？江啟臣、何欣純同台併坐 握手後背對背互動超冷

韓國瑜站台人氣爆棚 吳秀華：不因接連司法案件動搖 挺起胸膛向前走

影／江啟臣砲轟行政院不領情…籲團結力拚勝選 爭取65歲以上老人健保

影／盧秀燕：行政院不副署老人健保補助 江啟臣對手不敢違背黨中央

相關新聞

南寮子弟拚進議會！曾國維造勢湧1500人 柯建銘、李妍慧力挺

民進黨新竹市長候選人莊競程與北區市議員候選人曾國維昨天在南寮舉辦「程風維流」造勢活動，吸引逾1500名支持者到場，立委柯建銘、陳培瑜、僑委會代理委員長李妍慧等接力助講。莊競程提出捷運納入南寮、4年內動工等政見，曾國維則訴求在地服務，爭取鄉親支持。

觀察站／南投縣長選戰 藍綠陸空對決

南投縣長選戰倒數，藍綠上演陸戰、空戰對決。爭取連任的國民黨縣長許淑華憑藉施政成績與地方組織，強打「十三加一」陸戰；民進黨候選人温世政則借重賴清德總統助選，結合中央資源與政策議題打空戰。地方組織與中央聲量誰能轉化為選票，成勝負關鍵。

桃園藍綠攻防 張善政市場拜票 黃世杰主打交通

距投票日剩廿天，爭取連任的國民黨桃園市長張善政昨早到新屋公有市場拜票，並連跑多個競總後援會行程，藍委涂權吉觀察民眾有熱情，但最後關頭仍要持續曝光，希望支持者的票都催出來；民進黨市長候選人黃世杰也馬不停蹄，主打交通、通勤等市政問題，爭取認同與勝選機會。

台中攻防 何欣純推山海環線 江啟臣挺國6東延

交通建設昨天成為台中市長選戰的焦點話題。民進黨候選人何欣純提出推動山海環線、海線鐵路雙軌高架化等交通建設；國民黨市長候選人江啟臣則表示，將加速推動捷運藍線海線工程，並支持國道六號東延連接花蓮，讓中部與東部形成一日生活圈。

牽動雲林縣長選戰！洋流外溢 藍營女力「強強聯手」守斗六

雲林縣斗六市是全縣最大票倉，市長選舉被視為縣長選戰的重要觀察指標。今年斗六市長選舉形成三腳督，面對「洋流」南下助攻綠營，國民黨縣長候選人張嘉郡與斗六市長候選人黃尤美以「女力強強聯手」力抗洋流外溢，守住斗六關鍵票倉。

黃敏惠喊送張啓楷進嘉市府 王美惠、蔡易餘拚縣市合作

嘉義縣市及台東選戰升溫，藍綠白積極整合、重量級大咖接力站台。嘉義市長黃敏惠喊話，把藍白共推的張啓楷送進市府；民進黨對手王美惠則與嘉義縣長候選人蔡易餘縣市合作。另外，立法院長韓國瑜昨赴台東替黨籍縣長候選人吳秀華助陣，立委王世堅陪黨籍縣長候選人陳瑩掃街，吳家司法爭議成選戰攻防焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。