台中攻防 何欣純推山海環線 江啟臣挺國6東延

交通建設昨天成為台中市長選戰的焦點話題。民進黨候選人何欣純提出推動山海環線、海線鐵路雙軌高架化等交通建設；國民黨市長候選人江啟臣則表示，將加速推動捷運藍線海線工程，並支持國道六號東延連接花蓮，讓中部與東部形成一日生活圈。

何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部昨天成立，何欣純表示，自己是清水媳婦，長期深耕海線，了解地方對交通改善及建設發展的期待。縣市合併以來，海線發展仍有進步空間，若當選市長，將與施志昌合作，積極推動山海環線及海線鐵路雙軌高架化，改善后里、外埔及大海線交通瓶頸，帶動地方產業與觀光發展。

立法院民進黨團總召蔡其昌表示，台中近年山海環線、鐵路雙軌高架化及捷運藍線等建設仍有推動空間，海線交通與地方發展需要更積極的規畫。

江啟臣昨天出席國民黨議員朱元宏競選總部成立時表示，捷運藍線對台中交通建設相當重要，路線從海線通往市區，若當選將加速推動海線工程，並以前天造勢活動展示捷運車廂的方式，向地方說明建設願景。

對於立法院長韓國瑜提出國道六號東延、打通中央山脈連接台中與花蓮，江啟臣表示，兩年前已提出構想，中橫公路受到九二一地震及天然災害影響，至今持續復建，若能增加高速公路連結，可望縮短中部與東部往返的時間，形成一日生活圈。他呼籲行政院以專業及科學數據審慎評估可行性。