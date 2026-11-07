新莊樹林鶯歌造勢近萬人力挺 李四川：老實人不會又編又騙

國民黨新北市長候選人李四川今晚先後前往新莊參與議長蔣根煌大福營團結之夜，並出席樹林鶯歌大造勢，累計湧入近萬名鄉親力挺，全場旗幟揮舞、「凍蒜」聲不斷，眾多鄉親更緊握李四川的手高喊：「新北就交給你了！」氣氛極為沸騰。李四川致詞時也感性表示，他出身捕魚家庭，從小父親教育他「做人要老實，做事要認真」，會秉持這份精神，全力為新北市民做事，老實人絕對不會又編又騙，提出的承諾一定說到做到。

今晚在樹林鶯歌大造勢中，湧入數千名鄉親力挺。面對選戰遭遇的抹黑與攻擊，李四川感性提起，如今父親已不在，若他還在，想跟爸爸說「現在老實人會被欺負」，但即便如此，他還是堅信父親教誨，做人絕對要老實，因為老實就不會黑白編、欺騙人，選前、選後更不會變來變去。

談到地方建設，李四川說，每次經過樹林博愛市場，都想起當年為了水溝加蓋，甚至寫信跟住在美國的地主協調，後來順利完成工程，讓鄉親買菜停車都方便；另在鶯歌地區，他也跟里長攜手將原本荒蕪的山野坡地開闢成花海盛開的「永吉公園」，成為鶯歌極具代表性的特色公園。李四川說，這些看似市民生活小事，但必須是政府心中的大事，未來會秉持同樣精神繼續為樹林鶯歌、為新北拚建設。

面對土樹三鶯鄉親的期待，李四川承諾，未來擔任市長，將推動新北巨蛋城，帶動周邊產業發展，他將以興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋的實際經驗，在八年內完成新北大巨蛋，並自信喊話「大巨蛋讓李四川來蓋，還是我的對手來蓋，大家比較放心？」獲得滿場樹林鄉親高聲回應：「李四川！」氣氛沸騰到最高點。

李四川也強調，未來將推動大漢溪捷運縱貫線，讓在地鄉親有一條新的捷運線；長者福利部分，將推動敬老卡300點悠遊卡化，可用於超商、藥局買東西，讓長輩生活福利更提升；並把育嬰留停薪資，從八成補滿到百分之百全薪，減輕年輕父母的壓力。

他也提到，針對長輩健保排富免費，立法院已三讀通過、行政院卻不依法執行，呼籲鄉親11月28日用選票表達意見，並請大家做他的分身，一定要催票、拉票、投票，決定新北市的未來！今日活動，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、議員呂家愷、林金結、洪佳君、黃永昌、議員候選人吳國譽、何應明皆共襄盛舉。

李四川今晚也出席新莊大福營團結之夜，湧入超過五千名鄉親力挺，知名歌手蔡秋鳳也現身會場，李四川一眼認出她，幽默說自己最近聲音燒聲，唱起歌來跟她一樣有磁性；現場還有小妹妹手揮空氣球棒，大聲喊出「高票當選」，畫面相當可愛。

李四川表示，做事要有經驗、有方法，才能談治理城市，他會以42年工程與市政經驗為底氣，全力為新莊拚建設，接棒侯友宜市長加速塭仔圳重劃，帶動高科技產業進駐，創造在地就業機會；針對延宕多年的新莊國影二期，他並承諾「中央如果不做，我們拿回來做！」引發全場熱烈歡呼。今日活動，新北市議會議長蔣根煌、前內政部長李鴻源、立委洪孟楷、議員候選人蔡佩呈、周韋翰、陳以樂、王珮宇、蔡政呈皆到場參與。

國民黨新北市長候選人李四川出席樹林鶯歌大造勢，受到現場鄉親夾道簇擁，支持者不斷高喊「凍蒜」，場面熱烈。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市議會議長蔣根煌大福營團結之夜，會場擠進約五千位鄉親熱情相挺。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市議會議長蔣根煌大福營團結之夜，會場擠進約五千位鄉親熱情相挺。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今出席新北市議會議長蔣根煌大福營團結之夜，會場擠進約五千位鄉親熱情相挺。圖／李四川競辦提供