桃園藍綠攻防 張善政市場拜票 黃世杰主打交通

距投票日剩廿天，爭取連任的國民黨桃園市長張善政昨早到新屋公有市場拜票，並連跑多個競總後援會行程，藍委涂權吉觀察民眾有熱情，但最後關頭仍要持續曝光，希望支持者的票都催出來；民進黨市長候選人黃世杰也馬不停蹄，主打交通、通勤等市政問題，爭取認同與勝選機會。

張善政近期啟動市場及夜市掃街拜票，行程涵蓋南北桃園，前晚在桃園觀光夜市掃街後，昨早又前往沿海的新屋第一公有市場拜票。針對媒體詢問行程「晚接早」，張善政回應，一下車就感受到鄉親的熱情，前晚在桃園觀光夜市也是一樣，感受到市民朋友熱情的互動，鄉親的溫暖支持是自己最強的動力來源。

張善政一早到新屋公有市場掃街，親切和攤商、鄉親握手互動，還親自挑選買新鮮芭樂，新屋第一公有市場會長薛鋕鈴送上粽子，祝張善政「包中」高票連任。

立委涂權吉也陪同張善政到市場掃街，涂觀察，新屋雖是對手黃世杰的故鄉，但這四年來，張善政端出各項福利建設成果，民眾看到市長還是很熱情，爭先拍照、握手甚至簽名，所以更要增加曝光、露出機會。加上張善政向來專注市政建設，選戰起步較晚，也怕支持者因為市長民調領先不出門投票，最後會全力催票。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（右）昨連趕五場造勢活動，強調桃園大眾運輸問題多，允諾當選將積極改善。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨部分，黃世杰前晚北上參加綠營「戒慎恐懼之夜」晚會造勢，台上重申桃園交通問題多，公車脫班屢見不鮮，新設的龍潭轉運站功能及路線也須重新規畫。昨連趕五場聯合競總及宗教、醫藥後援會成立造勢活動，也允諾若當選將推動市區公車及下一階段捷運路網，積極拉票，展現衝刺拚勝選決心。

民進黨市議員余信憲認為，桃園每天有大批往返雙北的通勤族，還有不少學生及在地上班族通勤通學都依賴公車，公車晚遲到就意味民眾注定遲到，誰都不會好受，黃世杰提出問題時，很多人都心有戚戚焉。余說，張號稱科技市長，卻做不到連Google都能提供的公車班次精準資訊。