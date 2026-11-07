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卓榮泰站台挺蘇巧慧 籲議員過半助推新北市政

中央社／ 新北7日電
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）7日在溪北公園舉行「慧聚繁星，板橋會贏」造勢晚會，活動近尾聲時，行政院長卓榮泰（前右）壓軸登場站台。中央社
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）7日在溪北公園舉行「慧聚繁星，板橋會贏」造勢晚會，活動近尾聲時，行政院長卓榮泰（前右）壓軸登場站台。中央社

行政院長卓榮泰今晚在板橋站台推薦民進黨新北市長參選人蘇巧慧，是專業、深入基層且有宏觀遠見的人選，他說，希望市議會議員過半，將來蘇巧慧推動市政就不會像他這樣辛苦。

卓榮泰今天晚上參加蘇巧慧的板橋區溪北公園造勢晚會，蘇巧慧帶領市議員參選人大進場時，引起群眾歡呼搖旗幟的熱情歡迎，但也有支持者在拉扯中發生肢體衝突。

卓榮泰以「大師兄」身分出席，又引起另一波高潮。致詞時，他也逐一介紹板橋區市議員參選人，希望鄉親支持能夠「全壘打」進議會，讓議會過半，將來蘇巧慧若當選，施政就不會像他一樣辛苦，不必經常在立法院被糟蹋。

卓榮泰以台語演講表示，他在立院面對一些「烏魯木齊（指粗製濫造）」的法案，不副署還不行。錢坑法案一直來，統籌分配款撥至地方、要中央通過一條條的錢坑法案，目的是要破壞國家財政，影響國力，拖慢國家進步的腳步。「台灣的腳步慢不得，所以，該拒絕我們就要拒絕」。

他表示，這次縣市長選舉，雙北若勝選就是贏得台灣。卓榮泰推崇蘇巧慧的專業，並批評對手國民黨市長參選人李四川過去曾協助韓國瑜（前高雄市長）面對罷免案，質疑這樣的經驗是否值得借鏡。

卓榮泰也推崇蘇巧慧深入基層、提出在地人民的需求，能夠招商引資，也向中央提出全民普發1萬元AI紅利、台北港智慧物流園區、淡海AI園區等建議；行政院規劃考量後，已經決定在淡海新市鎮開闢AI新基地「淡海智慧科學城」，預計將於民國118年進駐使用。

對於卓榮泰晚間的站台助選，李四川上午接受聯訪時被問，行政院6日決定對「老人福利法」修法不副署的看法，他說，長者健保費排富補助不副署，蘇巧慧應該要問卓榮泰為何不副署，影響新北市照顧逾80萬的長輩，應該要給長輩交代。

同一時間受訪的民眾黨主席黃國昌說，政府幫長者代繳健保費的政策，是30年前台北市長陳水扁率先推出，減輕「三明治」家庭經濟壓力，深受長者支持。但因縣市政府財政能力不一，民眾黨創黨主席柯文哲在2024年參選總統時，才會提此政策落實長者醫療平權。

黃國昌說，立法院三讀通過修法後，民進黨執政的縣市表示歡迎，同黨縣市長參選人也提出同樣的政見，但卓榮泰竟然不副署，是再次赤裸展現民進黨的雙標以及權力的傲慢。

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