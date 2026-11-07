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批蔣萬安支持者挑釁 沈伯洋喊話：有事情衝著我來

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批出征。民進黨台北市長候選人沈伯洋今批蔣萬安支持者是「挑釁」，呼籲小水滴不要被煽動，喊話蔣支持者「有事情衝著我來」。

不過，也有許多人出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約四十秒，就是正常的掃街拜票。

沈伯洋今天在大洋流車掃造勢時說，選舉倒數他也越來越害怕，現在只剩21天，有時對手可能會混入人群、製造爭端，更拿昨天蔣萬安又一村水餃店前造勢舉例，一群人圍在店家前，這種「挑釁」會越來越多，選舉一但發生這件事，千萬不要自己處理，尋求競選團隊幫忙，更喊話蔣陣營支持者「有事情衝著我來」不要對他的支持者。

沈伯洋致詞也談到解決內湖交通問題，更開嗆蔣萬安，解決交通黑暗期最好的方式，「絕對不是把松機移平。」稱蔣雖講說是松機遷建，但沒有說要把松機變不見，且蔣稱松機遷移後可以蓋通往內科橋，現在要做橋最大的困難是河岸有落墩的問題，痛批蔣提出政策是完全都是沒有想過的方案，隨意的提出看起來沒有真的想要解決交通問題。

不過，今天有許多蔣萬安支持者發出影片澄清，影片顯示，蔣萬安沿路被群眾包圍，許多人一路高喊「台北市長蔣萬安」、「凍蒜」，蔣當時入店家前，先幫外頭等候民眾簽名，接著跟人揮手打招呼，進去店內，還拱手、彎腰入內，接著才出來繼續掃街，前後約四十秒，且全程保持微笑。

昨天在場的支持者直呼「這樣叫出征嗎？」好險有影片，不然又要被黑了。

也有支持者在Threads上說，當時他全程在現場，因為很喜歡萬安，從他來福聚宮一直跟到最後，整個過程根本沒有像青鳥跟店家說的那樣，每一家店蔣萬安都會進去致意，非常客氣，支持者也會一直跟店家說謝謝，在前面店家的時候，一直都有支持者人喊大聲一點，「不是只有又一村！」這就是支持者一般正常的掃街拜票，白的講成黑的真的很過分。

台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。圖／讀者提供

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