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廖玉蕙質疑垃圾車幫蔣萬安拉票 北市環保局長闢謠「絕對聽錯了！」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局近期配合北市公費疫苗11月2日開打，依循往例，垃圾車協助播放由市長蔣萬安錄製的防疫宣導音檔。 示意圖／聯合報系資料照
北市環保局近期配合北市公費疫苗11月2日開打，依循往例，垃圾車協助播放由市長蔣萬安錄製的防疫宣導音檔。 示意圖／聯合報系資料照

年底選戰倒數21天，作家廖玉蕙今稱聽到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安，並質疑有無公器私用。台北市環保局嚴正澄清，「此為不實言論」，環保局垃圾車廣播內容就是協助衛生局宣導「公費疫苗開打」的防疫資訊，絕無任何選舉拉票或違反行政中立的情事。

廖玉蕙今天傍晚5時許在臉書發文指出，「我沒聽錯吧！這樣是可以的嗎？昨日在大稻埕逛一下，竟然看到垃圾車沿街廣播『市長選舉請支持蔣萬安！』的呼籲聲！這是可以的嗎？有沒有公器私用的疑慮？」

貼文一出，環保局長徐世勲留言回應，「您絕對聽錯了！台北市環保局的垃圾車不可能有這樣的廣播，您這樣不實的言論是對環保局以及第一線清潔執勤同仁的傷害，同時也在助長選舉造謠的歪風！未來還請您確實求證，謝謝！」

環保局表示，垃圾車隨車廣播系統長期作為北市府各項重要民生與市政宣導的公益平台，舉凡公費疫苗接種、登革熱防治、防詐騙宣導及防災資訊等，均會透過垃圾車清運時段向市民傳達。

環保局說，近期配合北市公費疫苗11月2日開打，環保局依循往例協助播放由市長錄製的防疫宣導音檔，播音檔期自11月2日至21日，全段錄音共1分18秒，前後20秒是熟悉的「少女的祈禱」旋律，中間穿插的是市長重複宣導2次擴大施打對象，呼籲50歲以上市民踴躍施打新冠及流感疫苗，守護自身與家人健康。

環保局重申，所有垃圾車播音均嚴格遵守「公務人員行政中立法」及相關規範，絕不涉入任何選舉活動。第一線清潔隊員每日風雨無阻堅守崗位、維護市容整潔，請外界勿因未經查證的誤傳，抹煞基層同仁長期為市民服務的辛勞，共同維護正確公共資訊的傳遞。

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