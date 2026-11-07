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舉「台中不需要洋流」看板 小草女神揪在野反造神：選舉不是追星

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在逢甲商圈發「台中不需要洋流」貼紙。圖／劉芩妤提供
台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在逢甲商圈發「台中不需要洋流」貼紙。圖／劉芩妤提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」全台串聯看板熱潮。民眾黨「小草女神」台中市西屯區市議員候選人劉芩妤逆風在逢甲商圈亮起「台中不需要洋流」電子看板、發放貼紙。劉芩妤說，她公開反對政治造神，號召全台在野黨候選人共同響應，讓選舉回歸政策競爭，讓政治回歸人民手中。

全台綠營各地競總與街頭陸續掛出「洋流」看板，以台中為例，台中市長候選人何欣純宣布，擬20日邀沈伯洋訪台中，西屯區市議員林祈烽明天成立競選總部，也將發送「洋流」口罩、飄帶與便條紙等應援小物。

對此，劉芩妤認為，「政治不是造神，選舉不是追星！」地方選舉的核心應是城市發展願景與民生政策辯論，不能淪為個別政治明星的人氣秀場或偶像崇拜狂潮。選戰的主角都應該是台中市民，而不是其他政治人物的明星光環。

「台中不需要洋流，台中需要的是城市升級、交通改善、銀幼友善！」 劉芩妤強調，她反對將地方選舉變成政治人物的粉絲見面會，更反對以意識形態與偶像崇拜取代實質的政策討論。她邀請全台在野黨候選人共同加入「反造神式選舉」行動，讓地方選舉回到地方，讓候選人用政見與能力接受人民檢驗。

台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在逢甲商圈亮起「台中不需要洋流」電子看板。圖／劉芩妤提供
台中市西屯區市議員候選人劉芩妤在逢甲商圈亮起「台中不需要洋流」電子看板。圖／劉芩妤提供

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