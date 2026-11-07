「雙洋」同台聊政策！李洋首上造勢場避談選舉 與沈伯洋大談運動願景

民進黨候選人沈伯洋今天在內湖、南港舉辦洋流車掃造勢，更邀請運動部長李洋站台，雙方也在活動會場舉行運動政策座談。面對港湖政策，沈也提到內湖平日白天比晚上多出近10萬人，交通跟育兒問題最多人關心，提出彈性工時、大眾交通相關補助及增設公托、托嬰中心等政見。

沈伯洋今天在港湖也提出多項過去所提政策，尤其內湖多為企業以及塞車問題，包含迎風港墘自行車橋、Youbike2.0E免費、TPASS納入共享機車、無限都更住宅釋出以及鼓勵企業擴大實施彈性工時，而面對上班族育兒問題提出公幼閒置空間兼辦公托、機關企業增設托嬰中心等。

沈伯洋也與李洋在台上針對運動政策對談，沈提出包含運動驛站、希望推展運動就近性，社區有小型球場能夠出現，另外健身俱樂部如果跟學校合作，可以幫忙經營學校場地，也能減輕學校負擔，未來家裡附近都能運動。

李洋認同表示，運動要從簡單的開始，不用把目標設定太高，最主要能夠持續參與，然後在社區、在環境的附近就可以參與，不管出了學校或進到社區，都希望能持之以恆參與運動。