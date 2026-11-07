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藍營大咖齊聚中壢！侯友宜、趙少康、吳志揚站台 力挺張善政、彭康傑

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影

國民黨桃園市中壢區市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康、前桃園縣長吳志揚、桃園議長邱奕勝及桃園市長張善政等人都出席活動，藍營大咖齊聚，喊話台下支持者要給新人彭康傑機會，也要繼續力挺張善政繼續連任。

今天現場約600人到場聲援，支持者揮旗高喊「彭康傑凍蒜、張善政凍蒜」，侯友宜提到，彭康傑過去在新北市民政局及基層服務時的點滴，大讚他做事有規畫、認真打拚，彭康傑雖年輕卻具備扎實的基層歷練，不僅深獲里民好評，如今回到故鄉中壢參選，更期盼能將新北與桃園的治理經驗緊密連結，呼籲鄉親給予認真肯幹的年輕人一個服務地方的機會。

吳志揚則從自身從政經驗，鼓勵青年參政，強調國民黨必須大膽啟用年輕世代，並肯定彭康傑具備公共政策碩士專業及豐富的中央與地方歷練。趙少康說，國民黨需要更多像彭康傑這樣有朝氣、有執行力的年輕新血投入公共事務，為議會注入新氣象。

張善政與彭康傑合體時，張善政先送上工作用手套，上面寫著傑字，希望給彭康傑加油打氣，張善政表示，彭康傑27歲出來選舉，呼籲支持者給予優秀年輕人參政機會。張善政細數中壢未來的重大建設與願景，包含綠線捷運延伸、市立醫院總院設立、富台國小遷校與聯合開發，以及中壢體育園區與大巨蛋等計畫。

張善政強調，這些建設正值關鍵轉型期，呼籲鄉親支持他繼續主政四年以穩健落實規畫，並讓具備歷練的年輕戰將彭康傑進入市議會，攜手為中壢打造光明美好的未來。

國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，前桃園縣長吳志揚今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，前桃園縣長吳志揚今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影

國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，桃園市議長邱奕勝今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，桃園市議長邱奕勝今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影

國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，桃園市長張善政今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，桃園市長張善政今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影

國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，中廣前董事長趙少康今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影
國民黨桃園市議員候選人彭康傑於今（7）日舉行競選總部成立大會，中廣前董事長趙少康今天出席活動力挺彭康傑。記者江婉儀／攝影

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