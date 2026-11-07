1天跑7場造勢活動！張善政直搗「對手本命區」驚喜：鄉親熱情超乎想像

國民黨桃園市長候選人張善政今日選務行程滿滿，連跑7個行程，張善政晚上受訪表示，今天的候選人競總成立大會都非常熱烈，張善政還主動提及早上在新屋市場拜票時，點出是對手黃世杰本命區，沒想到民眾反應熱絡，讓他非常意外。

張善政晚上來到中壢華愛兒童公園，出席桃園市議員候選人彭康傑競總成立大會，張善政受訪時表示，幾天跑了好幾位候選人的競總成立大會，每一場都非常熱烈，不論是要競選連任，或是新人，都非常傑出，老幹新枝，也代表國民黨議員的經驗傳承。

張善政還提到，今天一大早他去新屋第一公有市場掃街，這也是對手黃世杰的本命區，但現場鄉親展現的熱情程度，仍讓他感到意外，謝謝地方民眾對市府施政的支持，也代表近年市府在新屋推動的建設，逐漸獲得鄉親認同。地方建設需要持續推動，也希望新屋鄉親能夠繼續支持市府團隊，讓桃園市政再做4年。