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沈伯洋都更政策土地「不能說」？蔣萬安競辦轟：無限都更就是無限等待

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動。記者曾吉松／攝影

針對沈伯洋近日發布「循環都更」六大步驟及住宅政策圖卡，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，從「無限都更」到「循環都更」，土地要選後才說，難道沈伯洋所謂無限都更，就是讓市民在口號裡無限等待？

楊沛緰指出，沈伯洋在「商周」專訪中，沈伯洋被問及國有地盤點，更表示「比較傾向是選後再說」，理由是「講這個都會有點尷尬」，甚至說「如果不錄的話，我可以講」。土地是整套政策能否落實的前提，為什麼鏡頭前不能講、選前不願說清楚？難道是怕被公開檢驗？

她說，針對四種屋源，公有土地、停滯都更案、自主都更及聯開分回戶，究竟各能提供多少可用住宅？沈伯洋強調換屋不能離原居住地太遠，更應提出區位與數量的對照盤點。

針對換屋負擔，楊沛緰指出，圖卡以舊屋估價1500萬元、補300萬元換取1800萬元新住宅為例，卻沒告訴市民，新屋在哪裡、室內坪數多少，以及估價基準為何。若要維持相近生活圈與居住空間，究竟需要補多少錢？沒有能力補足差額的住戶，又有什麼選擇？

楊沛緰表示，透過都更取得住宅、優先照顧婚育與青年家庭，北市府同樣已有具體措施。市府持續透過公辦都更、公有土地參與民辦都更分回、公益設施捐贈及容積獎勵回饋等方式取得住宅資源，並於113年9月公布幸福住宅計畫，提供符合資格的新婚及育兒家庭申請承租；今年力行青年幸福住宅招租，也擴大讓18至45歲青年申請。

楊沛緰指出，候選人應拿出可供檢驗的完整方案。已經在做的，沈伯洋當成新政見；真正該交代的，卻說選後再談。

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