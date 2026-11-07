影／打對台較勁？基隆港「海羊」開戰「黃阿瑪」 謝國樑、童子瑋回應了

民進黨基隆市長候選人童子瑋今年9月在基隆港海洋廣場前海域展示大型水上藝術裝置「黃阿瑪」，吸引不少人氣，今天海洋廣場陸地上則出現5隻「海羊」展現，民眾看了覺得較勁意味十足。市府文化觀光局表示，去年就已既定的裝置藝術。市長謝國樑、議長童子瑋也都回應了。

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」9月24日在基隆港點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。童子瑋表示，今年是基隆建城400年，希望透過文化、藝術與親子活動，讓港區成為城市歡慶的重要舞台展期到11月27日投票前一天。

黃阿瑪在海中，藍營曾質疑為選舉展出。今天民眾發現海洋廣場陸地上多了5隻充氣裝置藝術，民眾猜測長得像羊又像狗，似乎在和黃阿瑪互相打對台較勁，也頗吸引目光，也滿可愛的。

市府文觀局副局長鄭鼎青說，藝術裝置「海羊」是和義大利藝術家合作的耶誕節活動，類似去年的「鯊騎馬」IP的裝置，是既定的計畫，未來海洋廣場還有耶誕樹，與跟黃阿瑪沒有關係，歡迎民眾欣賞藝術裝置。

童子瑋則說，藝術各有不同的角度，民眾覺得好像有模仿、較勁的意味，他酸童子瑋做什麼，謝國樑就做什麼，他創造城市的希望，但不會去模仿別人。

市長謝國樑表示，去年市府這個時候推出「鯊騎馬」獲得民眾很大好評，在冬季點亮基隆港灣，不用想太多，黃阿瑪也看一個多月，換口味也不錯。