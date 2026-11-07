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酸賴瑞隆擁府院黨資源造勢 柯志恩稱和蔣萬安不怕：有大家當靠山

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄即時報導
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。記者劉學聖／攝影
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。記者劉學聖／攝影

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同時間，對手綠營候選人賴瑞隆在岡山辦，兩陣營黃金周PK，柯志恩請來藍營人氣王蔣萬安站台，柯志恩暗酸對手有總統、府院資源造勢，但她和蔣萬安姊弟倆一點都不害怕，「因為我們有大家當靠山」。

柯志恩請來蔣萬安南下高雄站台，延續兩人北高辯論會後獲得各方讚揚的聲勢，兩人大進場時，現場湧入2萬名支持者揮舞小國旗、小扇子及競選旗幟狂喊「柯志恩凍蒜、蔣萬安凍蒜」。

柯志恩在蔣萬安致詞後，拿著麥克風要現場支持者給台北市長蔣萬安掌聲，指蔣萬安再怎麼忙碌、面對這麼多壓力，她打一通電話就來；柯志恩並指，辯論會上她全力以赴，隔天換蔣萬安表現傑出，那時大家就說，「北高要連線，爭取最後勝利」。

柯志恩話鋒一轉指，她的對手在岡山（造勢），總統專機一次到達，所有府院全部在那裡，「但我們姊弟一點都不害怕，因為大家都是我們的靠山，感謝大家都沒有離開」。

柯志恩指，大家都說她會說話，但她不是口才好，過去4年，她走遍了38選區，看到旗山種香蕉、沿海好多討海的以及夜市，高雄科技很發達，但不是高雄每個人口袋都賺飽飽，這些聲音她都聽到，不是她會講話，而是她聽到大家的心聲，所以辯論的時候問她任何的問題，她就把各位的心聲傳達出來，不是她會講話，而是各位讓她有勇氣、力量，幫大家發聲。

柯志恩並指，高雄縣市合併已經16年，但資源完全不對等，她發誓當選後第一個月，要將過去10幾年的陳痾復活起來。柯批評，民進黨太靠勢，高雄縣不論怎麼選都是民進黨的票，她當選後，未來一定成立行動辦公室、不管是醫療、引以為自豪的觀光，要將東9區讓全國都看到，做一個市長不只是要興利而是要除弊。

柯志恩以「美濃大峽谷」為例指，過去美濃有多少子弟不興建美濃水庫，就是愛護美濃文化傳承，但看到大峽谷，會不會心痛，這就是要換黨最主要的緣故，唯有換黨做看看，才有辦法看出過去很多人不敢看到的弊端。

柯志恩並提及和山光電案，鄉土被破壞，以及柏油山、垃圾山，這種不是柯志恩揭發之後，大家才會感受，不是市長震怒大家才思考，做一個市長要除弊，柯志恩說，過去民進黨守護的清廉愛鄉土，這是過去民進黨前輩能打倒國民黨很大的原因，結果給民進黨這麼多的機會，和國民黨相比，大家自有定見。

柯志恩表示，她和萬安單純就是讓大家能過好生活，要讓年輕人和小孩留在高雄，要讓年輕人買得起、養得起，沒有霸凌環境，讓長輩優雅的老去，三代共好，是她和萬安共同的期望。

柯志恩語帶感觸地說，雖然場面、舞台沒有那麼大，但今天能留下來，所有替她加油的人都希望高雄未來越來越好，她批評對手賴瑞隆要說清楚未來高雄很多的經費、用人為何用這麼多疑慮的人應該要說清楚，要有一套標準，我們的司法、正義要完全一致標準。

柯志恩強調，她和蔣萬安一起姊弟連心、台北和高雄只求給大家一個清廉的政治，給一個公平正義，我們沒有太大的資源，但是我們有絕對的勇氣、能力、條件，請大家台北支持蔣萬安，高雄支持柯志恩，北高連線，打出最漂亮的選戰，4年來她輸過都沒離開，4年來她拚回來讓大家一起贏回來。

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台。記者劉學聖／攝影
藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台。記者劉學聖／攝影

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，力邀同黨台北市長候選人蔣萬安站台，兩人一起大進場，受到支持者熱情支持。記者劉學聖／攝影
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，力邀同黨台北市長候選人蔣萬安站台，兩人一起大進場，受到支持者熱情支持。記者劉學聖／攝影

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。記者劉學聖／攝影
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。記者劉學聖／攝影

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