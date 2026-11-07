酸賴瑞隆擁府院黨資源造勢 柯志恩稱和蔣萬安不怕：有大家當靠山
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山辦造勢，同時間，對手綠營候選人賴瑞隆在岡山辦，兩陣營黃金周PK，柯志恩請來藍營人氣王蔣萬安站台，柯志恩暗酸對手有總統、府院資源造勢，但她和蔣萬安姊弟倆一點都不害怕，「因為我們有大家當靠山」。
柯志恩請來蔣萬安南下高雄站台，延續兩人北高辯論會後獲得各方讚揚的聲勢，兩人大進場時，現場湧入2萬名支持者揮舞小國旗、小扇子及競選旗幟狂喊「柯志恩凍蒜、蔣萬安凍蒜」。
柯志恩在蔣萬安致詞後，拿著麥克風要現場支持者給台北市長蔣萬安掌聲，指蔣萬安再怎麼忙碌、面對這麼多壓力，她打一通電話就來；柯志恩並指，辯論會上她全力以赴，隔天換蔣萬安表現傑出，那時大家就說，「北高要連線，爭取最後勝利」。
柯志恩話鋒一轉指，她的對手在岡山（造勢），總統專機一次到達，所有府院全部在那裡，「但我們姊弟一點都不害怕，因為大家都是我們的靠山，感謝大家都沒有離開」。
柯志恩指，大家都說她會說話，但她不是口才好，過去4年，她走遍了38選區，看到旗山種香蕉、沿海好多討海的以及夜市，高雄科技很發達，但不是高雄每個人口袋都賺飽飽，這些聲音她都聽到，不是她會講話，而是她聽到大家的心聲，所以辯論的時候問她任何的問題，她就把各位的心聲傳達出來，不是她會講話，而是各位讓她有勇氣、力量，幫大家發聲。
柯志恩並指，高雄縣市合併已經16年，但資源完全不對等，她發誓當選後第一個月，要將過去10幾年的陳痾復活起來。柯批評，民進黨太靠勢，高雄縣不論怎麼選都是民進黨的票，她當選後，未來一定成立行動辦公室、不管是醫療、引以為自豪的觀光，要將東9區讓全國都看到，做一個市長不只是要興利而是要除弊。
柯志恩以「美濃大峽谷」為例指，過去美濃有多少子弟不興建美濃水庫，就是愛護美濃文化傳承，但看到大峽谷，會不會心痛，這就是要換黨最主要的緣故，唯有換黨做看看，才有辦法看出過去很多人不敢看到的弊端。
柯志恩並提及和山光電案，鄉土被破壞，以及柏油山、垃圾山，這種不是柯志恩揭發之後，大家才會感受，不是市長震怒大家才思考，做一個市長要除弊，柯志恩說，過去民進黨守護的清廉愛鄉土，這是過去民進黨前輩能打倒國民黨很大的原因，結果給民進黨這麼多的機會，和國民黨相比，大家自有定見。
柯志恩表示，她和萬安單純就是讓大家能過好生活，要讓年輕人和小孩留在高雄，要讓年輕人買得起、養得起，沒有霸凌環境，讓長輩優雅的老去，三代共好，是她和萬安共同的期望。
柯志恩語帶感觸地說，雖然場面、舞台沒有那麼大，但今天能留下來，所有替她加油的人都希望高雄未來越來越好，她批評對手賴瑞隆要說清楚未來高雄很多的經費、用人為何用這麼多疑慮的人應該要說清楚，要有一套標準，我們的司法、正義要完全一致標準。
柯志恩強調，她和蔣萬安一起姊弟連心、台北和高雄只求給大家一個清廉的政治，給一個公平正義，我們沒有太大的資源，但是我們有絕對的勇氣、能力、條件，請大家台北支持蔣萬安，高雄支持柯志恩，北高連線，打出最漂亮的選戰，4年來她輸過都沒離開，4年來她拚回來讓大家一起贏回來。
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