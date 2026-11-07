賴清德3度南下高雄挺賴瑞隆 喊出打造南台灣科技大廊帶

賴清德總統今天南下高雄，參加民進黨高雄市長候選人賴瑞隆岡山造勢大會，積極為賴瑞隆站台助選。

賴清德總統身兼民進黨主席，在這場綠營高雄市長保衛戰，今天已經是第三次南下高雄為賴瑞隆站台。8月12日他出席民進黨「行動中常會」，到高雄為賴瑞隆團結黨內票源，10月3日又趁賴瑞隆「百工百業後援會」成立大會，再南下造勢，今天又到岡山參加「北高隆洋大團結應援大會」固票。

賴清德上台先讚高雄市長陳其邁，說陳其邁是「2年拚4年，6年拚8年」的「七星級市長」，未來接棒的賴瑞隆是「新好市長」。他說今天到「民主聖地、鋼鐵城鎮」的岡山共同打拚，也是高雄「三山造勢」第二場造勢活動，到人海滿滿、旗海飄揚，一定要讓賴瑞隆高票選、議會打全壘打，決不讓高雄再走回頭路。

賴清德讚賞賴瑞隆與沈伯洋的連線，說不僅現在要連線，未來北、高交給他們2人，南北2直轄市互相合作、互相競爭，創造雙贏造福市民，可帶動台灣整體發展。他話鋒轉向立法院長韓國瑜，說韓國瑜之前說要在高雄、台南之間蓋一座「萬里長城」，是阻擋台南和高雄，絕對是錯誤的。

賴總統表示，前總統蔡英文開始就有個「大南方大發展計畫」，他上任後則提「大南方新矽谷」，就是往北連結台南和嘉義，往南連結南高雄和屏東，中心點就是在岡山，因此他認為，這場選舉不僅是翻轉北高雄，也是要建立「世界性的南台灣科技大廊帶」帶動南台灣的繁榮發展。

賴總統表示，賴瑞隆有三大發展方向，包括「將傳統工業的重鎮轉為高階智慧城市」、「串連北台灣的捷運系統」和「科技廊道、半導體產業跟智慧科技的廊道」。

賴總統說，在全世界進入人工智慧時代，台灣的螺絲業轉型如果順利推動為高階智慧製造業，包括將已發展的半導體和人工慧智慧等高科技產業可融入產業鏈、岡山轉型高階智慧製造可幫忙台灣推動太空科技產業，以及面對中國威脅，除了對美軍購，更可發展國防自主產業，包括無人機、機器人，以及水上、水下載具。

他說，串連捷運系統後，由台南新市科學園區到高鐵站綠能智慧園區，再到北高雄接路竹及白埔產業園區與本洲工業區，再進入我們聖森路產業園區，往橋頭科學園區，南到楠梓科學園區。他說，由嘉義、台南、高雄到屏東的產業廊帶中心點就在岡山，這4個城市有半導體等科技和智慧製造，他表示因非常重要，要大家支持賴瑞隆，完成「世界性的南台灣科技大廊帶」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天在岡山舉辦造勢大會。記者巫鴻瑋／攝影