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人紅是非多？沈伯洋造勢有攤販違規擺攤 「洋流」飄帶一條50元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨候選人沈伯洋在各地刮起「洋流」炫風，不少民眾製作應援小物發放，但卻有攤販在造勢場合販售洋流小物，光是飄帶就喊價一條50元，帆布袋更要200-300元，警方也沿途取締違規擺攤店家。記者洪子凱／攝影
民進黨候選人沈伯洋在各地刮起「洋流」炫風，不少民眾製作應援小物發放，但卻有攤販在造勢場合販售洋流小物，光是飄帶就喊價一條50元，帆布袋更要200-300元，警方也沿途取締違規擺攤店家。記者洪子凱／攝影

選舉倒數21天，民進黨候選人沈伯洋在各地刮起「洋流」炫風，不少民眾製作應援小物發放，但卻有攤販在造勢場合販售洋流小物，光是飄帶就喊價一條50元，帆布袋更要200-300元，警方也沿途取締違規擺攤店家。

沈伯洋今舉辦倒數第二場洋流車掃活動，現場人潮眾多，今天更將邀請副總統蕭美琴、運動部長李洋現身助講。而今天車掃過程住在內湖的行政院長卓榮泰也現身街頭應援，大咖齊聚全力為選情衝刺，沈伯洋掃街近3小時，於晚間7時48分抵達，主辦單位宣稱現場超過1萬人。

沈伯洋今天晚間在內湖南港舉辦大洋流車掃造勢活動，這也是沈大洋流計畫倒數第二場，人潮更是一場比一場來得多，更有不少民眾自發性發放「洋流」小物，然而人紅是非多，今天會場外圍也出現很多攤販，販售洋流小物，警方也出面制止取締。

實際觀察，這些販賣洋流小物攤販販售物品五花八門，包含應援棒、T恤、毛巾、飄帶、帆布袋等應有盡有，不過價格也相當昂貴，一個飄帶就要50元，不過現場其實有不少支持者發放免費應援小物，這些店家看起來生意並不好。

民眾蘇小姐自掏腰包訂製風車、飄帶，在相關造勢場合發放，蘇小姐表示，自己是一般支持者，先前看到鹿港的工廠有在做洋流風車，覺得非常可愛。要領取的支持者要秀出船員證；另有特別發放給小朋友的紙風車，相當精緻可愛。

民進黨候選人沈伯洋在各地刮起「洋流」炫風，不少民眾製作應援小物發放，但卻有攤販在造勢場合販售洋流小物，光是飄帶就喊價一條50元，帆布袋更要200-300元，警方也沿途取締違規擺攤店家。記者洪子凱／攝影
民進黨候選人沈伯洋在各地刮起「洋流」炫風，不少民眾製作應援小物發放，但卻有攤販在造勢場合販售洋流小物，光是飄帶就喊價一條50元，帆布袋更要200-300元，警方也沿途取締違規擺攤店家。記者洪子凱／攝影

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