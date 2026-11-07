蘇巧慧出席烏來布落•馬信聯合競總大會 拋原民加倍照顧與觀光政見

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午前往烏來區，出席山地原住民議員候選人布落•馬信聯合競選總部成立大會。許多支持者一見到蘇巧慧進場便熱情高喊「蘇巧慧凍蒜」、「新時代新市長」，現場氣氛熱烈。蘇巧慧表示，今年新北市山地原住民人口已突破兩萬人，未來她將以「原住民族人均預算加倍、照顧加倍」為核心，從生活照顧、文化傳承及制度支持三大面向推動政策，全方位照顧在新北市生活的原住民族人。

蘇巧慧大讚布落•馬信是在烏來原鄉成長的優秀泰雅族青年，過去3年擔任烏來區民代表，長期深耕地方並積極爭取建設。他不僅關心族人生活需求，更致力推動泰雅文化傳承與溫泉觀光發展，是最了解在地需求的優秀人才。蘇巧慧指出，隨著山地原住民席次增加，期盼未來能有更多熟悉部落需求的民意代表進入議會，持續為族人權益發聲。

蘇巧慧承諾未來將在烏來設置「公共托育中心」，提升在地公托量能；同時推動原住民租金補貼、55歲以上族人最高5萬元假牙補助，並提高原住民族社團補助與擴大歲時祭儀返鄉交通補助。此外，她將特別編列「頭目文化傳承事務費」，給予族人完整的制度支持，讓大家能在新北安心生活，延續傳統文化。

針對烏來地方觀光與產業，蘇巧慧提出「泰雅民族博物館2.0」計畫，升級展館設施並串聯烏來老街，打造泰雅文化特色觀光廊帶。她也計畫整合山林資源、登山觀光與戶外教育，將烏來打造為新北重要的山林教育基地；並透過設立教育天文台、打造星空友善步道及培訓族人成為「星空引路人」，進一步強化部落夜間經濟發展。

對於在地重要的溫泉產業困境，蘇巧慧特別指出，烏來溫泉是許多在地家庭的經濟命脈，卻長期受限於法規限制。她承諾上任新北市長後，將借鏡高雄寶來溫泉區的專案處理經驗，積極協調中央與地方尋求合法可行的解決方案，協助溫泉旅宿業者突破長年經營瓶頸，為烏來觀光開創全新發展契機。