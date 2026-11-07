討福氣？江啟臣無奈頻被要求摸鼻子 直接將「大鼻子」掛胸前一次摸個夠

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在東勢夜市拜票，很多人想摸他的大鼻子討福氣，他曾說歡迎大家摸鼻子討福氣，他也曾在電視節目中透露，不斷被要求摸鼻子有點困擾；他今晚在台中東勢夜市拜票，首次在胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，讓討福氣的民眾摸個夠。

江啟臣今晚在東勢夜市拜票掃街，胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，大鼻子特別凸出，造型可愛，江啟臣拜票過程，人偶大鼻子吸引目光，許多民眾要求合照，也有很多人要求摸大鼻子，江啟臣都說歡迎，還解釋「這個鼻子比我的還大」；他拜票過程也發送福氣大鼻子貼紙，大人小孩都想要。