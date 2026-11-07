聽新聞
0:00 / 0:00
討福氣？江啟臣無奈頻被要求摸鼻子 直接將「大鼻子」掛胸前一次摸個夠
國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在東勢夜市拜票，很多人想摸他的大鼻子討福氣，他曾說歡迎大家摸鼻子討福氣，他也曾在電視節目中透露，不斷被要求摸鼻子有點困擾；他今晚在台中東勢夜市拜票，首次在胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，讓討福氣的民眾摸個夠。
江啟臣今晚在東勢夜市拜票掃街，胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，大鼻子特別凸出，造型可愛，江啟臣拜票過程，人偶大鼻子吸引目光，許多民眾要求合照，也有很多人要求摸大鼻子，江啟臣都說歡迎，還解釋「這個鼻子比我的還大」；他拜票過程也發送福氣大鼻子貼紙，大人小孩都想要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。