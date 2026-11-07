影／徐欣瑩、陳見賢同場挺陳凱榮互動曝光 鄭朝方也來了

國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮今天在竹北市新崙公園舉行競選總部成立大會，曾在縣長初選激烈交鋒的徐欣瑩、陳見賢雙雙到場，卻同場不同框、擦肩零互動，初選裂痕是否未消引發關注；民進黨縣長候選人鄭朝方也提前現身，未穿競選背心、未致詞便先行離場。

陳凱榮競選總部成立大會今天下午4時登場，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩、副縣長暨縣黨部前主委陳見賢，以及國民黨竹北市長候選人吳旭智等人均到場力挺。不過徐欣瑩與陳見賢雖各自替陳凱榮站台，卻未同框，兩人擦肩而過也未見交談、寒暄或打招呼。

陳見賢致詞時表示，無論參選縣長、市長或議員，最重要的就是服務好鄉親大小事，民意代表應讓民眾「看得到、找得到、用得到」，成為鄉親的代言人。他稱讚陳凱榮有能力、執行力及魄力，值得鄉親繼續支持。

陳見賢指出，竹北市議員選區這次以鐵路為界重新畫分，第一選區涵蓋15個里、應選4席，陳凱榮過去選票橫跨鐵路東西兩側，如今鐵路以東已非其選區，等於少了約一、兩千票，選情相當緊張。他呼籲支持者成為陳凱榮的分身，從家人、鄰居到親朋好友積極拉票，「一起當陳凱榮的靠山，把他再送進縣議會。」

徐欣瑩致詞時則稱讚，陳凱榮曾任三屆市民代表、三屆縣議員，長期扎實服務地方，熟悉竹北市政。她形容陳凱榮雖然外表高大，心思卻十分細膩，「他的心比欣瑩還要細膩」，對鄉親的用心與照顧，自己也深有體會。

徐欣瑩表示，陳凱榮長期提供縣政府許多良好建議，縣長楊文科過去八年也為竹北推動許多福利及建設，呼籲鄉親支持陳凱榮高票連任。她也替吳旭智拉票，稱讚吳具有AI博士背景，熟悉竹北交通、教育及環境議題。

民進黨籍竹北市長鄭朝方今天提前出席國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮競選總部成立大會，未穿競選背心，也未上台致詞便先行離場。圖／民眾提供

曾在縣長初選激烈交鋒的徐欣瑩（右）、陳見賢（左）雙雙到場，卻同場不同框、擦肩零互動。記者黃羿馨／攝影