快訊

甩鍋赫格塞斯失敗？幕僚長威爾斯去職內幕曝光 傳被川普怒吼離開

剛宣布開通在即…大陸河北一興建中大橋倒塌 驚悚畫面曝光

合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩大進場百公尺走8分鐘 酸對手府院黨全到齊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／徐欣瑩、陳見賢同場挺陳凱榮互動曝光 鄭朝方也來了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天出席國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮競選總部成立大會，登台力挺陳凱榮連任。記者黃羿馨／攝影
新竹縣副縣長陳見賢今天出席國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮競選總部成立大會，登台力挺陳凱榮連任。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮今天在竹北市新崙公園舉行競選總部成立大會，曾在縣長初選激烈交鋒的徐欣瑩、陳見賢雙雙到場，卻同場不同框、擦肩零互動，初選裂痕是否未消引發關注；民進黨縣長候選人鄭朝方也提前現身，未穿競選背心、未致詞便先行離場。

陳凱榮競選總部成立大會今天下午4時登場，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩、副縣長暨縣黨部前主委陳見賢，以及國民黨竹北市長候選人吳旭智等人均到場力挺。不過徐欣瑩與陳見賢雖各自替陳凱榮站台，卻未同框，兩人擦肩而過也未見交談、寒暄或打招呼。

陳見賢致詞時表示，無論參選縣長、市長或議員，最重要的就是服務好鄉親大小事，民意代表應讓民眾「看得到、找得到、用得到」，成為鄉親的代言人。他稱讚陳凱榮有能力、執行力及魄力，值得鄉親繼續支持。

陳見賢指出，竹北市議員選區這次以鐵路為界重新畫分，第一選區涵蓋15個里、應選4席，陳凱榮過去選票橫跨鐵路東西兩側，如今鐵路以東已非其選區，等於少了約一、兩千票，選情相當緊張。他呼籲支持者成為陳凱榮的分身，從家人、鄰居到親朋好友積極拉票，「一起當陳凱榮的靠山，把他再送進縣議會。」

徐欣瑩致詞時則稱讚，陳凱榮曾任三屆市民代表、三屆縣議員，長期扎實服務地方，熟悉竹北市政。她形容陳凱榮雖然外表高大，心思卻十分細膩，「他的心比欣瑩還要細膩」，對鄉親的用心與照顧，自己也深有體會。

徐欣瑩表示，陳凱榮長期提供縣政府許多良好建議，縣長楊文科過去八年也為竹北推動許多福利及建設，呼籲鄉親支持陳凱榮高票連任。她也替吳旭智拉票，稱讚吳具有AI博士背景，熟悉竹北交通、教育及環境議題。

民進黨籍竹北市長鄭朝方今天提前出席國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮競選總部成立大會，未穿競選背心，也未上台致詞便先行離場。圖／民眾提供
民進黨籍竹北市長鄭朝方今天提前出席國民黨新竹縣議員候選人陳凱榮競選總部成立大會，未穿競選背心，也未上台致詞便先行離場。圖／民眾提供

曾在縣長初選激烈交鋒的徐欣瑩（右）、陳見賢（左）雙雙到場，卻同場不同框、擦肩零互動。記者黃羿馨／攝影
曾在縣長初選激烈交鋒的徐欣瑩（右）、陳見賢（左）雙雙到場，卻同場不同框、擦肩零互動。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與新竹縣長楊文科今天出席陳凱榮競選總部成立大會，同台力挺陳凱榮連任。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與新竹縣長楊文科今天出席陳凱榮競選總部成立大會，同台力挺陳凱榮連任。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭朝方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳見賢公開挺邱臣遠、徐欣瑩與柯媽同台 竹北藍白合作露曙光？

藍白竹北同台掀波瀾！陳見賢公開挺邱臣遠恐踩黨紀紅線？邱臣遠回應了

獨／陳見賢、邱臣遠藍白首度同台！公開力挺喊話：他有理想、有執行力

獨／才祭黨紀處分…陳見賢跨黨挺邱臣遠 林為洲：藍白應區別處理

相關新聞

挺柯志恩復刻韓流3山造勢 王金平批綠執政像「鐵管外金、內已生鏽」

前立法院長王金平今天下午在藍營高雄市長候選人柯志恩旗山造勢活動致詞，指柯志恩選舉造勢活動復刻韓國瑜「韓流」3山造勢；王並指民進黨在高雄已執政超過2、30年，若有欠民進黨，債也已經還清，王批評高雄在民進黨執政下，「就像一支鐵管外面金金，裡面卻生鏽」，應該要換黨做看看。

設計師未公開身分…蔣萬安「安心大遊行」海報亮相 競總：擔心被貼標籤

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報，蔣萬安競總文宣總幹事牛煦庭指出，這次參與設計的設計師不願公開身分，留下一封信表達支持，提到許多人支持蔣萬安，卻擔心被貼標籤、影響人際與工作，因此選擇安靜。

「洋洋合體」李洋低調站台 沈伯洋曝原因：與內湖南港政策有關

「台北大洋流」出現神祕嘉賓，運動部長李洋下午現身，陪民進黨台北市長候選人沈伯洋內湖南港大車掃。沈伯洋受訪指出，這次會要邀請李洋，其實跟內湖南港的一些政策，其實非常有關係。

大打同學牌！吳思瑤現身賴瑞隆造勢大會 秀45年前國小、高中同窗照

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於今天下午在高雄岡山區舉辦「北高隆洋大團結應援大會」，現場湧入大批支持者，立委吳思瑤特別驚喜現身站台，不僅大打同學牌，更在現場秀出兩人45年前國小、高中的珍貴同窗合照，掀起全場歡呼，吳思瑤盛讚賴瑞隆從小到大都非常樸實、認真，期盼高雄鄉親支持賴瑞隆。

蘇巧慧出席烏來布落•馬信聯合競總大會 拋原民加倍照顧與觀光政見

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午前往烏來區，出席山地原住民議員候選人布落•馬信聯合競選總部成立大會。許多支持者一見到蘇巧慧進場便熱情高喊「蘇巧慧凍蒜」、「新時代新市長」，現場氣氛熱烈。蘇巧慧表示，今年新北市山地原住民人口已突破兩萬人，未來她將以「原住民族人均預算加倍、照顧加倍」為核心，從生活照顧、文化傳承及制度支持三大面向推動政策，全方位照顧在新北市生活的原住民族人。

討福氣？江啟臣無奈頻被要求摸鼻子 直接將「大鼻子」掛胸前一次摸個夠

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在東勢夜市拜票，很多人想摸他的大鼻子討福氣，他曾說歡迎大家摸鼻子討福氣，他也曾在電視節目中透露，不斷被要求摸鼻子有點困擾；他今晚在台中東勢夜市拜票，首次在胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，讓討福氣的民眾摸個夠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。