賴瑞隆岡山造勢提3大保證 陳其邁批若柯志恩當選「遷建就要花850億」

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天傍晚在岡山舉辦「北高隆洋大團結應援大會」，高雄市長陳其邁、議長康裕成到場力挺，就連賴清德總統都特地南下站台。賴瑞隆提出產業、交通、社福3大保證，並批評立法院長韓國瑜日前提出要在台南與高雄之間蓋「萬里長城」，陳其邁則火力集中在市府遷建議題，指柯志恩要將高雄市府遷建「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」恐花850億元。

賴瑞隆表示，全世界每8支螺絲就有1支來自台灣，岡山、路竹、燕巢是讓國際看見台灣的關鍵，北高雄是台灣的「隱形冠軍」，他自己也是一步一腳印的「隱形冠軍」。他提到市府、立法院各10年的資歷，表示與立委同事爭取超過6000億元建設經費，並21次獲公督盟評鑑為優秀立委。

由於立法院長韓國瑜於10月17日晚間南下高雄為國民黨高雄市長候選人柯志恩站台助講時，拋出「在台南與高雄之間蓋一道萬里長城、讓高雄跟台南從此不來往」的言論，賴瑞隆今天也批評，不跟台南往來「我們不可能同意」，高雄需要的不是把自己關起來，而是讓大南方團結走向全世界。

賴瑞隆提出3項保證，第一將在白埔產業園區成立「半導體封測中心」，設立產業升級基金支持傳統產業，並推動冷鏈物流協助農漁民外銷；第二將持續推動捷運岡山路竹延伸線及紫線、藍線、青線，完成國道1號岡山第二交流道、橋頭科學園區聯外道路與台39線、台61線；第三是敬老卡增至一年15000點、生育補助提高到5萬元、6歲以下兒童每月加發1000元，並做好北高雄治水。

賴瑞隆也引述民進黨前輩黃信介「做政治要像一隻水牛」的說法，強調政治不是比誰說話好聽，而是比誰有能力解決問題，更指日前與國民黨候選人辯論後，國民黨對他與台北市長候選人沈伯洋的抹黑愈來愈凶。

陳其邁表示，高雄面積是台北的11倍，長期承擔工業汙染，財政分配理應納入土地面積與污染負擔才公平，但國民黨最初提出的財劃法版本讓台北享有「首都加成」，高雄增加的分配比例落居全台最後，年度預算也拖到8月，影響建設推動。

對於國民黨市長候選人提出市府及議會遷往205兵工廠，陳其邁估算搬遷恐耗費850億元，其中土地價值500億，興建工程要350億，批評柯志恩「尚未當選就急著替自己蓋辦公室」。

他說，自己6年來維持財政平衡、償還455億元債務，每筆預算都應審慎運用，並引用動畫「鬼滅之刃」的台詞勉勵「努力是每一天的累，一點一點也好，要往前進」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆岡山造勢，高雄市長陳其邁力推接棒。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，與賴清德總統、高雄市長陳其邁一同登台。記者巫鴻瑋／攝影