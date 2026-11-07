游淑貞競總成立封路影響英檢試場 魏嘉賢批：大型活動不應犧牲考生

花蓮縣長候選人游淑貞今天下午在中正體育館舉辦競總成立大會，對手魏嘉賢指會場周邊多條道路封路，鄰近的花蓮女中是全民英檢考場，有家長在臉書社團反映因道路管制及交通壅塞被迫繞路，批評大型活動更應做好配套，不能犧牲考生權益。

魏嘉賢表示，全民英檢今天在花蓮多個考場進行，因為下雨，不少家長開車、騎車接送考生，但為了游淑貞競總成立大會，周邊多條道路沒有事先預告就封路管制，影響花蓮女中及花崗國中考場交通。多位家長反映，周邊交通混亂，花女考場周邊還一度禁止車輛進入，部分考生險些無法準時應試。

臉書社團「花蓮同鄉會」一名葉姓家長表示，造勢活動導致交通大混亂又管制，無法順利將孩子送達英檢考場，只好把車開回家後換摩托車；網友紛紛留言回應，有家長表示「真的超級擾民，差點趕不上英檢考試，我叫我小孩用跑的進去」。

魏嘉賢說，競選總部成立大會並非臨時活動，大型活動更要做好跨單位協調與交通配套，主辦單位應該事先與英檢主辦單位、考場學校及交通主管機關協調，妥善規畫交管措施、替代動線並提前公告。

他批評，選舉活動不能犧牲學生應試權益、影響民眾生活。他參選秉持不擾民原則，重視支持者自發參與，不大張旗鼓動用遊覽車動員，也不要求地方社團或公務員配合出席、湊足人數，選舉應建立在民眾自發支持與認同之上，而非透過組織動員追求大場面。