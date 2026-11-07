拒輔選遭拔官…朱家祥首度公開挺張峻 提好領導者4項標準

無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天成立新城後會，因拒絕政治動員輔選游淑貞，日前遭拔官的前衛生局長朱家祥現身支持，表示好領導者應具歸4項標準，「接納不同聲音、尊重專業、跨部會協調及把鄉親當主人」。

新城鄉的縣議員候選人鄭寶秀、鄉民代表候選人梁玉華昨天成立聯合競選總部，張峻共同舉辦新城後援會成立大會。張峻承諾，將串連七星潭、新城老街並完善交通，爭取投資及就業，同步升級育兒、敬老與防災保障，讓青年留在家鄉、長輩能夠有人照顧。

現場湧入不少支持者及候選人，朱家祥也現身。朱說，他因為拒絕動員支持游淑貞遭撤換，並拒絕轉任參議，決定回備醫院工作。朱被拔官事件引發關注，他表示，站出來是為了花蓮的未來，他認為好的領導者應能接納不同聲音、尊重專業、跨部會協調及把鄉親當主人，希望縣政回歸服務人民。

張峻表示，公務人員應安心服務縣民，專業不應該受到政治立場左右，他當選後，會結合跨黨派夥伴與專家，讓不同意見進入決策，落實透明縣政、專業治理。

張峻5月就提出普發1萬政策，遭對手游淑貞批評，但游近日又提普發2萬元。張峻說，他的普發1萬元已列入政策也說明財源，福利承諾應該受到財政檢驗。