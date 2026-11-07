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不只李洋！沈伯洋大洋流港湖車掃大咖相挺 卓榮泰低調現身路口應援

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
而今晚沈伯洋造勢，除了找來運動部長李洋掃街外，直播畫面也捕捉到行政院長卓榮泰現身在路邊街口為沈加油打氣，而今晚蕭美琴也將擔任神秘嘉賓助講。圖／取自周軒臉書
而今晚沈伯洋造勢，除了找來運動部長李洋掃街外，直播畫面也捕捉到行政院長卓榮泰現身在路邊街口為沈加油打氣，而今晚蕭美琴也將擔任神秘嘉賓助講。圖／取自周軒臉書

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦倒數第二場洋流車掃活動，現場人潮眾多，今天更將邀請副總統蕭美琴、運動部長李洋現身助講。而今天車掃過程住在內湖的行政院長卓榮泰也現身街頭應援，大咖齊聚全力為選情衝刺。

沈伯洋今天晚間在內湖南港舉辦大洋流車掃造勢活動，沿路上仍有不少民眾在路邊等待，而今天造勢選在大湖公園，腹地也比以往更大，看起來也較為空曠，不少民眾下午就到場鋪上野餐墊野餐，等待晚上造勢活動。

還有民眾在大湖公園捷運站旁發放飄帶、風車，領取者秀出自「船員證」便可免費領取，先前看到鹿港的工廠有在做洋流風車，覺得非常可愛，自掏腰包訂製風車、飄帶，在相關造勢場合發放。

而今晚沈伯洋造勢，除了找來運動部長李洋掃街外，直播畫面也捕捉到行政院長卓榮泰現身在路邊街口為沈加油打氣，而今晚蕭美琴也將擔任神秘嘉賓助講。

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，下午出發掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，下午出發掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。記者曾吉松／攝影

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