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合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩大進場百公尺走8分鐘 酸對手府院黨全到齊

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旗山大旗美勝利大會湧2萬人 蔣萬安南下合體柯志恩喊「北高連線」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天傍晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，現場湧入約2萬名支持者，氣氛熱烈。台北市長蔣萬安特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。兩人連袂進場時，受到群眾夾道歡迎，沿途握手、揮手致意，走了約10分鐘才登上舞台，展現高人氣。

蔣萬安致詞時盛讚柯志恩具備專業、尊重不同意見及強烈責任感三大特質。他指出，柯志恩的政見不是在冷氣房裡想出來的，2022年選後四年來從未離開高雄，一步一腳印走遍各個角落，為地方無私奉獻。蔣萬安表示，政治人物說話容易，但人民需要的是實實在在做事的人。他更公開承諾，未來若柯志恩當選高雄市長，他將以台北市長身分全力配合，推動「北高連線、共創未來」，讓兩座城市攜手發展。

柯志恩致詞時向支持者喊話，指出對手賴瑞隆在岡山造勢，有總統專機及府院黨資源挹注，但她與基層戰友一點也不害怕，因為彼此就是最強大的靠山。柯志恩說，自己或許不是口才最好的人，但過去四年走遍高雄38區，深入旗山、美濃等地，聽見地方民眾「口袋沒賺飽」的心聲，也將基層的憤怒與期待，化為辯論場上的發聲力量。

柯志恩最後高喊「北高連線、共創未來」，強調自己四年來「輸過但從未離開」，呼籲選民1128勇敢站出來，用選票翻轉高雄。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，現場湧入約2萬名支持者，氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，現場湧入約2萬名支持者，氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（右）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（右）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，台北市長蔣萬安（前左）特地南下助陣，與柯志恩合體打出「北高連線」牌。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，現場湧入約2萬名支持者，氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，現場湧入約2萬名支持者，氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影

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