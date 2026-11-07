蔣萬安挺柯志恩北高連線 暗酸沈伯洋「城市治理」非靠包裝的人設

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台，蔣致詞時稱讚柯志恩，有責任感，個性樂觀、陽光，4年前高雄選舉艱困輸了仍留下來走遍基層，並暗酸對手沈伯洋指，城市治理非靠重新包裝的人設，籲支持者挺柯志恩和他「北高連線、共創雙贏」。

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山舉辦造勢活動，吸引數萬支持者熱情相挺，現場不斷揮舞小國旗和競選小扇大喊「柯志恩凍蒜」，造勢重頭戲台北市長候選人蔣萬安和柯志恩一起起大進場，受到在場支持者搶握手，民眾不斷揮舞小國旗大喊「柯志恩凍蒜、蔣萬安凍蒜」。

蔣萬安陪同柯志恩站上台，致詞時指，他感受到大家滿滿的熱情、豪邁、陽光、正向、樂觀，這也是大家對柯志恩的第一印象。

蔣萬安提及他和柯志恩認識多年，過去在立法院並肩作戰，對她印象深刻，稱讚柯志恩對每項議題深入研究，每場質詢都秉持教育專業，對不同意見的人願傾聽、溝通，她知道政治人物的責任不是製造對立，而是要面對問題提出解方，他最欣賞柯的一點是有責任感。

蔣萬安表示，政治人物有很多，講話很容易、做事很困難，批評別人很容易，解決問題很困難，但是人民需要的是要能面對問題、實在做事的人，這個對的人就是柯志恩。

蔣萬安提及，4年前，知道柯志恩要參選高雄市長，他很佩服她，因為這是很艱鉅的挑戰，他看到志恩走遍高雄每一個地方，傾聽高雄鄉親的心聲，她知道不同的地方有不同需求，交通改善、醫療品質提升、關心農產品價格，這些問題不是在辦公室冷氣房想出解方，而是要走出去深入基層，柯志恩做到了。

蔣萬安指，2022年選舉過後，柯志恩沒有離開，反而留下來，沒有一天鬆懈，走遍高雄每個角落，就是對高雄的關心、無私奉獻，是他認為最不簡單的事情。選舉時政治人物會走進商圈、宮廟，但選舉結束，即便沒有勝選，柯志恩依然堅持到底，這是最了不起的地方，也值得大家給她一個機會；她離勝選最後的距離就是鄉親最關鍵的一票，呼籲大家支持柯志恩。

蔣萬安並以台北執政經驗為例，4年來，他當台北市長，從交通改善、老舊社群都市更新、持續興建捷運、招商引資，讓長輩得到更好的照顧，減輕育兒家庭的負擔，他都不斷提醒團隊，絕對不能只說這件事很困難，因人民選擇政府就是要我們解決困難，不能只說很努力，要拿出具體的成績，也不能只講漂亮的口號，必須拿出強大的執行力，更重要的是政治人物的責任是要對人民負責，絕對不是對任何一個派系負責。

蔣萬安並指，無論柯志恩也好，她的對手也好都要用同樣的標準接受檢驗，政策是不是具體？預算有沒有到位？承諾能不能兌現？遇到問題能不能承擔？這才是城市治理重要的問題，隨後暗酸對手沈伯洋指，絕對不是天馬行空、絕對不是靠派系資源，絕對不是靠國家機器，更不是靠重新的人設、重新的包裝來支撐。

蔣萬安表示，辯論也好、政策說明也好，目的不是比誰大聲，而是要清楚的告訴所有的市民要把城市帶向哪裡，未來對於城市規畫的藍圖是什麼，政治人物可以有競爭、有不同立場，但絕對不能忘記，人民真正的關心是生活能不能改善，能不能過更好的生活。

蔣萬安力薦柯志恩，指高雄鄉親期待更好的工作機會，更好的產業發展，年輕人願意留下來，願意成家，願意養育孩子，長輩得到應有的照顧，能夠在地安老，這些柯志恩可以做到，這也是翻轉大高雄、台北一定贏的關鍵指標。蔣萬安也不忘替自己拉票強調，北高連線，共創雙贏。

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台。記者劉學聖／攝影

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台，呼籲支持者票投柯志恩，一起北高連線、共創雙贏。記者劉學聖／攝影

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台，兩人在支持者簇擁下，一起大進場。記者劉學聖／攝影

藍營台北市長候選人蔣萬安今天南下高雄旗山替同黨高雄市長候選人柯志恩站台，兩人在支持者簇擁下，一起大進場。記者劉學聖／攝影