合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩酸對手府院黨全到齊 大進場百公尺走8分鐘

繼鳳山、岡山後，國民黨高雄市長候選人柯志恩今在旗山舉行「三山造勢」最終場，除了民眾黨主席黃國昌站台助講，展現藍白合氣勢，柯志恩與台北市長蔣萬安再度合體，尤其辯論會後選戰升溫，柯、蔣儼然成為藍營領頭羊，兩人同台催票拚勝選，更喊出「北高連線、共創雙贏」，現場氣氛沸騰。

柯志恩下午在旗山公共體育場舉辦「大旗美勝利大會」，主辦單位喊出超過2萬人湧入，現場國旗、競選旗幟飄揚，也可見不少年輕女性支持者身影，一對約30歲姐妹到場力挺，大讚柯志恩辯論表現亮眼、氣勢看漲，期待高雄能選出一位女性市長。

率先上台致詞的黃國昌砲火猛烈，轟民進黨候選人賴瑞隆「厚顏無恥」，收光電業者的錢，在立法院「幫光電業者當小弟」，更為新潮流大樁腳、貪汙犯推動個案修法，護航綠營權貴。黃國昌說，賴瑞隆自稱勞工之子，但面對勞工權益，不是聽從黨意，就是不敢出席投票，痛批賴才是「最典型的黨意立委、新潮流投票部隊」。

前立委許國泰更痛批，民進黨新潮流派系為爭奪高雄市長提名，打壓服務地方20多年的林岱樺，直言「新潮流沒有愛心」，他更舉新潮流大阿哥、桃園前市長鄭文燦任內工程爭議，質疑新潮流執政能力，若「新潮流二軍」當選市長入主高雄，將是高雄的悲哀。

柯志恩與蔣萬安壓軸大進場人氣爆棚，支持者爭相握手、拍照，凍蒜、歡呼聲不斷，百公尺走了足足8分鐘。

蔣萬安表示，政治人物要負責的對象是人民、不是派系，選舉也不是比派系資源、不是靠國家機器或包裝人設，而是誰能真正解決問題，面對對手龐大派系壓力、霸權，柯志恩拿出勇氣與承擔，他呼籲支持者一定要出來投票，集中選票支持柯志恩，給高雄一個機會，更喊出「北高連線、共創雙贏」。

柯志恩說，她的對手在岡山，有總統專機、府院黨及所有金援資源挹注，「但我們一點都不怕，因為有大家當靠山」，舞台沒有對方豪華，但支持者一路相挺。她細數美濃大峽谷、和山光電廠、柏油山、垃圾山等爭議，痛批綠營執政「靠勢」，市長不只要興利，更要除弊，「換黨做做看，才能看到大家過去沒看到的地方」。

她強調，若當選一定除弊，還給市民清廉政治、公平正義及好山好水的環境，也要求對手說清楚雲豹政治獻金及用人爭議，接受一致檢驗標準，最後以「姐弟連心、北高連線」號召支持者，把高雄贏回來。

繼鳳山、岡山後，國民黨高雄市長候選人柯志恩今在旗山舉行「三山造勢」最終場，與台北市長蔣萬安合體同台催票，更喊出「北高連線、共創雙贏」拚勝選。記者劉學聖／攝影

繼鳳山、岡山後，國民黨高雄市長候選人柯志恩今在旗山舉行「三山造勢」最終場，與台北市長蔣萬安合體同台催票，更喊出「北高連線、共創雙贏」拚勝選。記者劉學聖／攝影

台北市長蔣萬安南下高雄助選，展現高人氣。記者劉學聖／攝影

繼鳳山、岡山後，國民黨高雄市長候選人柯志恩今在旗山舉行「三山造勢」最終場，與台北市長蔣萬安合體同台催票，更喊出「北高連線、共創雙贏」拚勝選。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今在旗山舉行三山造勢最終場，與蔣萬安壓軸大進場人氣爆棚，百公尺走了足足8分鐘。記者劉學聖／攝影

一對約30歲姐妹到場力挺，大讚柯志恩辯論表現亮眼、氣勢看漲，期待高雄能選出一位女性市長。記者郭韋綺／攝影