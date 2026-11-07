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經費哪裡來？游淑貞競總成立再拋普發2萬元 傅崐萁：歲計賸餘有70億

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左二）今天成立競選總部，縣長徐榛蔚（右）、立委傅崐萁（右二）、立法院長韓國瑜（中）及黨主席鄭麗文站台相挺。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左二）今天成立競選總部，縣長徐榛蔚（右）、立委傅崐萁（右二）、立法院長韓國瑜（中）及黨主席鄭麗文站台相挺。記者王燕華／攝影

國民黨提名花蓮縣長候選人游淑貞今天成立競選總部，再提普發2萬政策，表示當選後明年就發；傅崐萁站台時說，縣府歲計賸餘有70億元，可以給游普發2萬元，擴大內需、振興花蓮經濟。

游淑貞昨提縣民每人普發2萬和多項社福政策，但並未說明經費來源和所需預算。今天在中正體育館舉辦競選總部成立大會，再次承諾當選後明年就普發每人2萬元，不會影響社會福利、排擠預算，讓縣內經濟正向循環。也提10萬元生育津貼、嬰幼兒讀公幼公托每月5000元補助、青創貸款100萬元，購屋利率貸款補助50%等，要延續徐榛蔚政策，讓0到120歲縣民都得到很好照顧。

游淑貞強調自己有能力接棒縣政，並意有所指說，自己出身教育界，告訴孩子要成社會棟梁，「但有候選人不是這樣，會偷割檳榔、會拿拳頭拿槍」。

傅崐萁接續游的說法，他和徐榛蔚執掌縣政17年，努力還債還大力建設，徐榛蔚省吃儉用，所有建設、福利都做了，還留下近70億元歲計賸餘，「可以給游縣長全民普發2萬元，擴大內需，振興花蓮經濟。」

傅表示，爭取這麼多經費回來，要讓善良、品行端正的人顧家，「不要讓黑暗勢力壟罩花蓮，不要讓全國的黑社會都跑到花蓮來」。

徐榛蔚則是細數自己8年政績，縣政要一棒接一棒，穩定往前推動，游淑貞了解花蓮、有豐富行政經驗，今天立冬，花蓮「補冬」就要讓游淑貞接棒。

鄭麗文痛批民進黨拿不出政績，當家每天鬧事，花蓮縣長選舉是藍綠對決，選情緊繃，要支持國民黨唯一提名、正牌的游淑貞；韓國瑜送上「心如蓮花、愛在花蓮」八字給游淑貞，祝願高票當選，重提若打通國道6號，台中、南投等縣市和花蓮變成一小時生活圈，未來「人會進來，貨會賣出去」。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左二）今天成立競選總部，立法院長韓國瑜站台並授旗。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左二）今天成立競選總部，立法院長韓國瑜站台並授旗。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左三）今天成立競選總部，大批支持者到場。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（左三）今天成立競選總部，大批支持者到場。記者王燕華／攝影

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