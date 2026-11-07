李四川、游輝宂聯合造勢 喊出3號加7號「十全十美」

國民黨新北市議員候選人7號游輝宂今天下午在中和區景平路與南山路口盛大舉辦競選總部成立造勢大會，現場吸引大批支持者與中和里長齊聚相挺，氣氛熱烈。

新北市長候選人李四川、立委洪孟楷、國民黨新北市黨部主委黃志雄以及多位地方政壇人士皆親自到場，展現強大凝聚力。成立大會活動在義刑兄弟掌旗及「宂寶小先鋒」小朋友的熱情歌舞中揭開序幕，坪新獅子會與在地鄉親也熱情響應，共同為游輝宂加油打氣。

前台北縣議員游文貴與游文煌皆上台力挺，肯定游輝宂自第一屆當選以來始終騎著機車穿梭地方，秉持服務初心積極處理大小陳情。游文煌指出，選戰進入最後倒數，懇請南勢角鄉親珍惜這席優質議員，讓地方建設與服務得以延續。競選總部總幹事方世宗及李四川中和區後援會會長簡文劉議員也強調，游輝宂三屆任內一步一腳印，呼籲大家用選票支持認真做事的民代，讓其更有信心為中和打拚。

國民黨新北市長候選人李四川致詞時，首先分享自己與中和的生活連結，表示家住中和與板橋交界，常到中和莒光路用餐，對當地並不陌生。他肯定游輝宂長年在地方投入的大量心力，並指出現場眾多里長與社團的參與就是最好的證明。李四川同時承諾，若順利當選，上任第一天就會積極推動捷運中和光復線，與台北市協調雙北合作，盡速解決中和的交通問題。

針對都市更新與居住環境，李四川提出法令鬆綁的政策方向，希望藉此讓老舊公寓能順利增設電梯，解決長輩上下樓梯的困擾，讓長者住得安全、出入方便。在長者照顧方面，他強調65歲以上長者健保費由國家支付是基本的照顧，並針對行政院長卓榮泰決定不副署老人福利法修正案表達遺憾，呼籲民進黨新北市長候選人蘇巧慧應當面向卓榮泰表達立場，為新北市八十多萬名長輩爭取應有的照顧與交代。

李四川強調，自己累積40年的公共工程與行政經驗，未來希望將這些寶貴經驗全面運用在台北、新北及中和的建設上。立委洪孟楷也特別到場助陣，以「3號李四川、7號游輝宂，加起來10號，十全十美」的神秘密碼向現場鄉親喊話，邀請大家將這組最強組合分享出去，讓優秀的人才攜手為中和與新北市創造更好的未來。

國民黨新北市黨部主委黃志雄致詞時表示，選舉僅剩三個星期，游輝宂的專業與認真有目共睹，呼籲大家集中選票，讓李四川高票當選、游輝宂順利連任。

游輝宂上台時則感性回顧17年前從助理一路走來的點滴，坦言面對各界聲音曾感到沮喪，但始終銘記服務初衷，並一度哽咽表示「只想為中和好，把事情做好」。

游輝宂在造勢大會上特別向牽手雅涵表達感謝，感謝太太不嫌棄民意代表周末經常不在家的生活，給予他最大的溫暖與支持。這場總部成立大會在地方政壇大老、立委及市長候選人的齊聲力挺下氣氛達到最高點，展現藍營在中和區大團結的勝選氣勢。