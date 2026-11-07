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設計師未公開身分…蔣萬安「安心大遊行」海報亮相 競總：擔心被貼標籤

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報，蔣萬安競總文宣總幹事牛煦庭指出，這次參與設計的設計師不願公開身分，留下一封信表達支持，提到許多人支持蔣萬安，卻擔心被貼標籤、影響人際與工作，因此選擇安靜。

蔣競總安心大遊行「強力聲援」海報今公布，也邀集台北市十二行政區後援會夥伴共同響應。牛煦庭表示，要讓安定、堅定的力量轉化成選舉的行動力；組織總幹事李彥秀也號召百工百業，11月14日一起走出安心、走出安定，聲援蔣萬安。

牛煦庭表示，11月14日的大遊行非常重要，要讓這股力量被社會大眾看到、被萬安市長看到，讓大家大團結，才能邁向11月28日的勝利。從安心貼紙到安心大遊行，希望所有鄉親好朋友共同走出來，匯聚支持的力量。

牛煦庭也說，這次參與設計的設計師雖然不願公開身分，但台北是他生活、工作、養育孩子的地方，他希望用設計、文字，表達對這座城市的愛與支持。「你的支持可以不用大聲，但絕對值得被看見。」希望讓安靜而微小的力量匯聚，成為堅定的支持。

李彥秀表示，這段時間，看到一股溫暖的力量在全台北市蔓延。民眾貼在蔣萬安身上的愛心貼紙，代表對過去4年市政的肯定，也是對未來4年的期許。台北市要安心、要安定，需要一個有經驗、有魄力、實實在在的好市長。她也拜託十二區後援會號召百工百業，11月14日一起站出來聲援蔣萬安。

競辦主任葉向媛表示，海報以活潑、可愛的設計，傳達正向、溫暖的力量，歡迎市民至競選總部索取，張貼在店面或家門口，「就像貼上愛心貼紙一樣，勇敢地站出來、貼出來」，讓對台北、對蔣萬安的支持被看見。

競辦表示，安心大遊行將於11月14日（星期六）下午2時起，在大安森林公園及競選總部兩地集結，下午2時30分出發，前進市府路大會師，邀請市民一起「強力聲援、安心挺萬安」。

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，立委牛煦庭下午主持記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，立委牛煦庭下午主持記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，立委李彥秀下午主持記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，立委李彥秀下午主持記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立
蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報。圖／蔣萬安競總成立

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