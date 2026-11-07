送限量「洋流」口罩、飄帶、便條紙 林祈烽明合體何欣純成立競總

選戰倒數，民進黨台中市議員林祈烽明合體市長候選人何欣純舉辦競選總部成立大會。林祈烽特別引入「洋流」熱潮，打造「洋流 × 欣潮」專屬拍照打卡點，並且在上午10時起開放入場，發送限量版「洋流」、「欣潮」口罩、飄帶、應援手舉牌，以及「洋流」便條紙等競選小物。

何欣純、林祈烽競選總部成立大會明天上午10時30分在台中市西屯區市政北一路的寶麗金餐飲集團市政店3樓登場，邀請立法院民進黨團總召蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、衛福部政務次長林靜儀，以及總統府資政李茂盛等人到場力挺。

林祈烽先前在台灣大道、環中路及市政路等路口掛起巨幅「洋流」及「洋流搭欣潮」布幅，吸引不少支持者前往打卡，成為台中小水滴、追欣族的熱門拍照點，他也推出「洋流」飄帶及最新「洋流」筆記本，開放民眾索取。

林祈烽表示，從洋流飄帶到街頭大型看板，看到許多民眾自發響應、拍照打卡，這次希望把洋流與欣潮的意象帶進競總成立大會，透過應援小物凝聚支持者，也讓更多人看見台中翻轉的力量。