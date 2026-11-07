育兒議題成重要政見 鍾東錦宣布興建竹南親子館及托嬰中心

國民黨苗栗縣長鍾東錦爭取連任， 今天參加竹南鎮舉辦的幼兒親子運動會時，宣布將在山佳國小或海口國小預定地先興建一座「竹南親子館暨托嬰中心」，如經費許可，還會興建第二座，第三胎生育津貼也考慮加碼到10萬，實質減輕家庭照顧負擔，希望讓年親爸媽都可以「安心生・快樂育・幸福養」。

五合一選舉投票日將近，包括托嬰、育兒、親子議題都成為藍、綠縣長候選人爭取選民支持的重要政見。

鍾東錦指出，竹南鎮幼兒人口全縣最多，縣府推出的「育兒福利與補助政策」，生育補助方面，新生兒只要設籍苗栗縣滿6個月，家長即可領取生育補助2萬元，明年起第二胎並提高至5萬元，藉以鼓勵生育並減輕家庭迎接新生命的負擔。

育兒津貼方面，如果家長自行照顧可領育兒津貼5000至7000元。托育補助送公設民營托嬰中心，每月可領7000至9000元，若選擇與政府簽約的準公共化托嬰中心或居家托育人員，可申領1萬3000元至1萬5000元的托育補助。

臨時托育服務，收托0至未滿12歲兒童，每年每名兒童補助上限為120小時，家長每小時僅需自行負擔100元，提供家長即時育兒支持，減輕照顧壓力。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安也提出多項育兒、臨托及托嬰補助。她強調自身是2個孩子的母親，深深了解家庭育兒需求，過去她推動通苑地區成為全縣公托最多的區域，未來更提出18鄉鎮市「一鄉鎮一公托一親子館」、增加臨時與夜間托育、延長幼兒園照顧時間等政見，並規畫成立苗栗兒少成長專戶，為零至18歲兒少每月提撥1000元，結合中央每月5000元的育兒支持，減輕家庭負擔。

陳品安提出三大支持，強調4年內公托名額將翻倍，讓家長就近享有平價優質的托育資源；其次，提升臨時托育服務，將臨托服務從目前每月10小時大幅提高至每年240小時，並增加夜間臨托，讓家長面對加班、臨時工作或特殊照顧需求時，有縣府做家長後盾，不再孤立無援。

此外，她也將推動公立幼兒園及非營利幼兒園延長照顧服務至少到晚間6點，銜接雙薪家庭下班時間，減少家長每天在工作與接送之間疲於奔命的壓力，她強調只有從空間到時間全面補足家庭需求，才能真正減少年輕父母負擔，讓年輕人敢生、能養，願意留在苗栗。