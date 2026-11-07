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藍白合作中央下架綠、地方反黑金！ 徐欣瑩跨黨挺林碩彥

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天下午出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會，並與柯文哲母親何瑞英同框。徐欣瑩強調，地方藍白合作有共同目標，就是下架民進黨黑金家族、拒絕金權政治，守護乾淨新竹。

徐欣瑩抵達會場後，逐一與支持者握手致意，不少民眾主動要求合照、高喊「凍蒜」。她也向柯文哲母親何瑞英問候，兩人互動熱絡，隨後在台上致贈林碩彥「馬到成功」吉祥物，祝福高票連任。

徐欣瑩致詞表示，林碩彥是她交通大學的優秀學弟，兩人在交通改善、教育發展等政策理念高度契合。林碩彥曾擔任市民代表及縣議員，具備豐富基層經驗，盼鄉親讓問政優良、有經驗的議員繼續留在縣議會，未來共同推動縣政建設。

談及竹北交通問題，徐欣瑩指出，竹北快速發展，交通改善刻不容緩，她提出「16大交通工程建設」及「AI全動態交通流控系統」，將運用AI大數據分析車流，即時調整紅綠燈時相，改善尖峰時段壅塞問題，未來也將與林碩彥合作，加速交通建設落實。

教育方面，徐欣瑩主張落實「適性揚才、行行出狀元」，無論學生選擇高等學術研究或技職教育，縣府都應提供充分支持，同時持續升級竹北公園綠地及運動場館，打造優質宜居環境。

徐欣瑩也分享，自己就讀中山女中時曾是籃球校隊成員，並拿下台北市公立高中女子籃球聯賽冠軍，當年球衣背號恰好是「14號」，與林碩彥此次抽中的號次相同，讓她直呼巧合，也藉此為林碩彥加持。

對於首次參選的9號竹北市民代表候選人李心然，徐欣瑩則稱讚她畢業於彰化師大會計系，具備專業背景，地方需要更多年輕人才投入公共事務，盼李心然順利進入竹北市民代表會，發揮專業監督市政。

徐欣瑩最後強調，過去在立法院，藍白合作的重要目標是下架民進黨；回到地方，她與林碩彥也有共同共識，就是下架民進黨黑金家族、拒絕貪腐金權政治，還給新竹縣廉能、陽光的政治環境，讓下一代能在正派、乾淨的環境中成長。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會，並與柯文哲母親何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨縣議員候選人林碩彥、竹北市民代表候選人李心然競選總部成立大會，並與柯文哲母親何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影

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