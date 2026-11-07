莊競程同框「吊車大王」談城市發展 胡漢龑大讚：年輕專業

民進黨新竹市長候選人莊競程今天公布與台北市長候選人沈伯洋的「雙3號」聯名看板，攜手拚當市民的「新mayor」。莊競程近日也拜會「吊車大王」胡漢龑，交流新竹縣市都市發展與城市定位，胡漢龑稱讚他「年輕專業」，鼓勵持續勤跑基層。

莊競程與沈伯洋繼10月25日合體車掃後，再度透過聯名看板同框。看板以橘色「洋流」、綠色「程風」為主視覺，兩人巧合都抽中3號，盼延續合作氣勢，攜手推動城市改變。

莊競程表示，他與沈伯洋不僅都是3號，也都曾在大學任教、擔任立委，從學術界走入公共事務，對城市治理有許多共同想法。上月沈伯洋首次將「洋流號」開到新竹，兩人走訪南寮波光市集，現場人潮熱絡，甚至有支持者清晨6點多就到場等候，只為向兩人加油。

莊競程指出，台北與新竹雖是不同城市，市民面臨的生活問題卻相似，從台北內湖到新竹科學園區，上班族每天面對塞車，許多年輕家庭也為托育、就學及居住問題煩惱。

他說，沈伯洋提出「首都2.0」，自己則提出「幸福新製程」，希望城市進步不只反映在產業發展，更能落實於日常生活，讓市民減少奔波，有更多時間陪伴家人。

莊競程強調，聯名看板象徵台北與新竹對城市發展的共同期待，盼以新的治理思維解決市民問題，讓「台北順起來、新竹風起來」，未來4年帶來城市新改變。

此外，莊競程日前拜會啟德機械起重工程公司董事長、「吊車大王」胡漢龑，雙方針對新竹縣市都市發展、城市定位交換意見。胡漢龑稱讚莊競程年輕專業，並鼓勵他持續勤跑基層。

莊競程表示，胡漢龑長期深耕地方、熱心公益，照顧弱勢，尤其對新竹市警界貢獻良多，此行除表達感謝，也希望向企業界請益，讓政策更貼近地方，回應產業界與民眾的實際需求。