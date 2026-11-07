快訊

月薪22萬免上班？老師「請病假16年」竟爽領全薪 擁兩房還偷經營副業

500小趴踢人潮爆滿飆破3萬人次！把握週日還有一天

天氣轉涼！東北季風最強在「這一天」 中部以北低溫下探16度

聽新聞
0:00 / 0:00

莊競程同框「吊車大王」談城市發展 胡漢龑大讚：年輕專業

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（右）日前拜會「吊車大王」胡漢龑（左），雙方交流新竹縣市都市發展與城市定位。圖／莊競程競辦提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
民進黨新竹市長候選人莊競程（右）日前拜會「吊車大王」胡漢龑（左），雙方交流新竹縣市都市發展與城市定位。圖／莊競程競辦提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨新竹市長候選人莊競程今天公布與台北市長候選人沈伯洋的「雙3號」聯名看板，攜手拚當市民的「新mayor」。莊競程近日也拜會「吊車大王胡漢龑，交流新竹縣市都市發展與城市定位，胡漢龑稱讚他「年輕專業」，鼓勵持續勤跑基層。

莊競程與沈伯洋繼10月25日合體車掃後，再度透過聯名看板同框。看板以橘色「洋流」、綠色「程風」為主視覺，兩人巧合都抽中3號，盼延續合作氣勢，攜手推動城市改變。

莊競程表示，他與沈伯洋不僅都是3號，也都曾在大學任教、擔任立委，從學術界走入公共事務，對城市治理有許多共同想法。上月沈伯洋首次將「洋流號」開到新竹，兩人走訪南寮波光市集，現場人潮熱絡，甚至有支持者清晨6點多就到場等候，只為向兩人加油。

莊競程指出，台北與新竹雖是不同城市，市民面臨的生活問題卻相似，從台北內湖到新竹科學園區，上班族每天面對塞車，許多年輕家庭也為托育、就學及居住問題煩惱。

他說，沈伯洋提出「首都2.0」，自己則提出「幸福新製程」，希望城市進步不只反映在產業發展，更能落實於日常生活，讓市民減少奔波，有更多時間陪伴家人。

莊競程強調，聯名看板象徵台北與新竹對城市發展的共同期待，盼以新的治理思維解決市民問題，讓「台北順起來、新竹風起來」，未來4年帶來城市新改變。

此外，莊競程日前拜會啟德機械起重工程公司董事長、「吊車大王」胡漢龑，雙方針對新竹縣市都市發展、城市定位交換意見。胡漢龑稱讚莊競程年輕專業，並鼓勵他持續勤跑基層。

莊競程表示，胡漢龑長期深耕地方、熱心公益，照顧弱勢，尤其對新竹市警界貢獻良多，此行除表達感謝，也希望向企業界請益，讓政策更貼近地方，回應產業界與民眾的實際需求。

民進黨新竹市長候選人莊競程今天公布與台北市長候選人沈伯洋的「雙3號」聯名看板，以橘色「洋流」、綠色「程風」為主視覺。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今天公布與台北市長候選人沈伯洋的「雙3號」聯名看板，以橘色「洋流」、綠色「程風」為主視覺。圖／莊競程競辦提供

2026九合一選舉

胡漢龑 莊競程 吊車大王 2026九合一選舉 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彭一書土城競總成立大會 蘇貞昌、蘇巧慧父女接力站台挺連任

藍白竹北同台掀波瀾！陳見賢公開挺邱臣遠恐踩黨紀紅線？邱臣遠回應了

「安心台北，有你有我」大遊行 1114一起站出來

頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

相關新聞

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，引發是否違反黨紀討論。國民黨新竹縣黨部回應：「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方相互站台屬正常政治互動，與黨員替民進黨候選人輔選有本質差異，不應混為一談。

李四川、游輝宂聯合造勢 喊出3號加7號「十全十美」

國民黨新北市議員候選人7號游輝宂今天下午在中和區景平路與南山路口盛大舉辦競選總部成立造勢大會，現場吸引大批支持者與中和里長齊聚相挺，氣氛熱烈。

設計師未公開身分…蔣萬安「安心大遊行」海報亮相 競總：擔心被貼標籤

蔣萬安陣營11月14日舉行安心大遊行，下午舉行記者會公布「強力聲援」海報，蔣萬安競總文宣總幹事牛煦庭指出，這次參與設計的設計師不願公開身分，留下一封信表達支持，提到許多人支持蔣萬安，卻擔心被貼標籤、影響人際與工作，因此選擇安靜。

莊競程同框「吊車大王」談城市發展 胡漢龑大讚：年輕專業

民進黨新竹市長候選人莊競程今天公布與台北市長候選人沈伯洋的「雙3號」聯名看板，攜手拚當市民的「新mayor」。莊競程近日也拜會「吊車大王」胡漢龑，交流新竹縣市都市發展與城市定位，胡漢龑稱讚他「年輕專業」，鼓勵持續勤跑基層。

大打同學牌！吳思瑤現身賴瑞隆造勢大會 秀45年前國小、高中同窗照

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於今天下午在高雄岡山區舉辦「北高隆洋大團結應援大會」，現場湧入大批支持者，立委吳思瑤特別驚喜現身站台，不僅大打同學牌，更在現場秀出兩人45年前國小、高中的珍貴同窗合照，掀起全場歡呼，吳思瑤盛讚賴瑞隆從小到大都非常樸實、認真，期盼高雄鄉親支持賴瑞隆。

彭一書土城競總成立大會 蘇貞昌、蘇巧慧父女接力站台挺連任

2026年九合一選舉進入最後倒數階段，新北市土樹三鶯選區因議員應選席次減少一席，加上候選人票源重疊，競爭格外激烈。民進黨新北市議員彭一書首度挑戰連任，面臨嚴峻考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。